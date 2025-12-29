НА ЖИВО
          Дембеле грабна още една престижна награда

          Французинът беше определен за Футболист на годината на Globe Soccer Awards 2025

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Усман Дембеле очаквано стана големият победител на Globe Soccer Awards 2025. На церемония в Дубай, ОАЕ той беше определен за Футболист на годината. Френският национал пребори конкуренцията на играчи като Килиан Мбапе, Рафиня, Витиня и Ламин Ямал. През тази година Дембеле стана и носител на „Златната топка“.

          Най-добра при жените стана Айтана Бонмати.

          Кристиано Роналдо беше избран пък за Футболист на годината в Близкия Изток. Нападателят на Ал Насър изпрати още една страхотна кампания – за 14-а календарна година той вкара 40+ гола. Той награди и 24-кратния шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович с приза Globe Sports Award, който се връчи за първи път от началото на наградите.

          Един от най-емоционалните моменти в неделя вечер дойде, когато родителите на загиналия трагично в пътен инцидент Диого Жота получиха награда.

          Пълен списък с всички победители на Globe Soccer Awards 2025:

          Футболист на годината: Усман Дембеле

          Футболистка на годината: Айтана Бонмати

          Клуб на годината: Пари Сен Жермен

          Женски клуб на годината: Барселона

          Треньор на годината: Луис Енрике

          Най-добър полузащитник: Витиня

          Най-добър нападател: Ламин Ямал

          Изгряваща звезда: Дезире Дуе

          Най-добър агент: Жорже Мендеш

          Най-добър спортен директор: Луиш Кампос

          Най-добър клубен президент: Насер Ал Хелайфи

          Най-добър играч в Близкия Изток: Кристиано Роналдо

          Най-добър създател на съдържание: Билал Хадад

          Най-добра школа: Right to Dream

          Награда за кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста

          Най-добър брандинг: Ел Ей Футболен Клуб

          Най-добър спортен психолог: Николета Романаци

          Най-добър национален отбор: Португалия

          Най-добро завръщане: Пол Погба

          Награда „Марадона“: Ламин Ямал.

          Globe Sports Award: Новак Джокович

