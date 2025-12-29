НА ЖИВО
          Дербито от втория кръг между Кот д'Ивоар и Камерун завърши с реми

          Двата тима си размениха по едно попадение

          Снимка: www.facebook.com/ConfederationAfricaineDeFootball
          Кот д’Ивоар и Камерун не се победиха и завършиха 1:1 в дербито от група F на турнира за Купата на Африка. Двубоят беше изгледан от звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

          В Маракеш се срещнаха действащият носител на трофея и друг от фаворитите за краен успех, като котдивоарци откриха чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед вкара втория си гол в турнира в 51-та минута, но пет по-късно камерунците изравниха след автогол на Жислен Конан.

          Така двата тима са с по четири точки, докато третият Мозамбик има три след победата над Габон с 3:2.

          В група Е пък Алжир се превърна в третия осминафиналист, присъединявайки се към Египет и Нигерия, след успех над Буркина Фасо с 1:0. Третото си попадение в надпреварата отбеляза бившият играч на Манчестър Сити Рияд Марез, който беше точен от бялата точка в 23-та минута. 

