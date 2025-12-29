Доналд Туск: Краят на мирните преговори за Украйна е далеч

Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите обаче все още са далеч от своя край. Това заяви в социалните мрежи министър-председателят на Полша Доналд Туск, цитиран от УНИАН.
- Реклама -
„След нощните разговори с европейските лидери едно е ясно: Западът и Украйна ще загубят тази конфронтация, ако Русия успее да ни раздели и да диктува мирни условия. Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех. Преговорите обаче все още са далеч от финал“, отбеляза той.
Туск по-рано заяви, че ако Русия отново атакува Украйна, САЩ ще отговорят военно. По думите му, единственият реален шанс да се убеди Русия да започне сериозни преговори за прекратяване на войната или поне за прекратяване на огъня е обединението на целия Запад.
Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите обаче все още са далеч от своя край. Това заяви в социалните мрежи министър-председателят на Полша Доналд Туск, цитиран от УНИАН.
- Реклама -
„След нощните разговори с европейските лидери едно е ясно: Западът и Украйна ще загубят тази конфронтация, ако Русия успее да ни раздели и да диктува мирни условия. Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех. Преговорите обаче все още са далеч от финал“, отбеляза той.
Туск по-рано заяви, че ако Русия отново атакува Украйна, САЩ ще отговорят военно. По думите му, единственият реален шанс да се убеди Русия да започне сериозни преговори за прекратяване на войната или поне за прекратяване на огъня е обединението на целия Запад.
Какви мирни преговори?
Ще подпишат безусловна капитулация и изплащане на репарации пред Русия!
Това е за украйна, а еврогейския съюз ще затъне в безизходица и скъпи енергоресурси както си ги направи самичък.
Едва ли на Вова му трябвате, но със сигурност Русия ще има граница с Румъния!!!
Що да спира! Има още украинци за месомелачката!
Мокрите сънища на един нереализиран историк. Шампион по тъпотия и слугинаж на „правилните хора“. Дано не стигне до самоубийство заради онова, което ще се случи следващата година! А то е мир и победа за Русия!