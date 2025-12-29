Доналд Туск: Краят на мирните преговори за Украйна е далеч

Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите обаче все още са далеч от своя край. Това заяви в социалните мрежи министър-председателят на Полша Доналд Туск, цитиран от УНИАН.

„След нощните разговори с европейските лидери едно е ясно: Западът и Украйна ще загубят тази конфронтация, ако Русия успее да ни раздели и да диктува мирни условия. Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех. Преговорите обаче все още са далеч от финал“, отбеляза той.

Туск по-рано заяви, че ако Русия отново атакува Украйна, САЩ ще отговорят военно. По думите му, единственият реален шанс да се убеди Русия да започне сериозни преговори за прекратяване на войната или поне за прекратяване на огъня е обединението на целия Запад.