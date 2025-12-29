Двама души загубиха живота си при тежко пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и тежкотоварен камион в района на Присовските завои, в непосредствена близост до Велико Търново. Информацията беше официално потвърдена от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Загиналите при инцидента са водачът на леката кола, както и пътникът в нея. Освен жертвите, при сблъсъка са пострадали още двама души, като състоянието на единия от тях се определя като тежко.

Катастрофата е станала около 19:30 часа и наложи временното затваряне на пътя Велико Търново – Гурково за движение. Към момента причините, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване от компетентните органи. Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през град Дебелец.