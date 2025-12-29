НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Две жертви и ранени след тежък сблъсък на Присовските завои край Велико Търново

          0
          169
          Снимка: Ronald Zak / AP
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Двама души загубиха живота си при тежко пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и тежкотоварен камион в района на Присовските завои, в непосредствена близост до Велико Търново. Информацията беше официално потвърдена от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

          - Реклама -

          Загиналите при инцидента са водачът на леката кола, както и пътникът в нея. Освен жертвите, при сблъсъка са пострадали още двама души, като състоянието на единия от тях се определя като тежко.

          Катастрофата е станала около 19:30 часа и наложи временното затваряне на пътя Велико Търново – Гурково за движение. Към момента причините, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване от компетентните органи. Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през град Дебелец.

          Двама души загубиха живота си при тежко пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и тежкотоварен камион в района на Присовските завои, в непосредствена близост до Велико Търново. Информацията беше официално потвърдена от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

          - Реклама -

          Загиналите при инцидента са водачът на леката кола, както и пътникът в нея. Освен жертвите, при сблъсъка са пострадали още двама души, като състоянието на единия от тях се определя като тежко.

          Катастрофата е станала около 19:30 часа и наложи временното затваряне на пътя Велико Търново – Гурково за движение. Към момента причините, довели до трагичния инцидент, са в процес на изясняване от компетентните органи. Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през град Дебелец.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари 2026 г. – указания от НАП за работодателите

          Екип Евроком -
          Считано от 1 януари 2026 г., минималната месечна работна заплата в страната се увеличава на 1213 лв., което се равнява на 620,20 евро. Новият...
          Крими

          Въоръжен грабеж на търговски обект в София, няма пострадали

          Владимир Висоцки -
          Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните...
          Общество

          Приеха по спешност в болница Камен Алипиев

          Никола Павлов -
          Журналистът Камен Алипиев, по-известен като Кедъра, съобщи в личния си профил във Facebook, че е приет в болница заради бронхоспазъм. В публикацията си той...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions