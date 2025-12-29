НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          ЕКСКЛУЗИВНО: Собственикът на болница, от чиято каса изчезнаха 3,2 милиона, пред „Евроком“: Всичко е заснето с камери!

          1
          839
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Най-голямата частна АГ-болница в Пловдив е собственост на Николай Йорданов, заяви самият той пред „Евроком“. Той допълни, че преди няколко месеца един от редовите лекари, д-р Ангел Ставрев, е поискал да го „изхвърли“ и да се впише като едноличен собственик чрез фалшив договор. Той е приложен към доказателствата, с които разполагат прокуратурата и съдът.

          - Реклама -

          Йорданов представи и своята версия за изчезналите от каса 3,2 милиона лева, за които Ставрев твърди, че са негови лични пари. Йорданов увери, че срещата им е заснета с камери.

          Обвинение за кражба на 3,2 млн. лв. срещу собственик на пловдивската болница „Селена“ Обвинение за кражба на 3,2 млн. лв. срещу собственик на пловдивската болница „Селена“

          Утре предстои съдът да разгледа отново мярката за неотклонение на Николай Йорданов, който беше освободен от ареста преди 10 дни под гаранция от 100 000 лева.

          Подробности гледайте в централната емисия новини на телевизия „Евроком“.

          Най-голямата частна АГ-болница в Пловдив е собственост на Николай Йорданов, заяви самият той пред „Евроком“. Той допълни, че преди няколко месеца един от редовите лекари, д-р Ангел Ставрев, е поискал да го „изхвърли“ и да се впише като едноличен собственик чрез фалшив договор. Той е приложен към доказателствата, с които разполагат прокуратурата и съдът.

          - Реклама -

          Йорданов представи и своята версия за изчезналите от каса 3,2 милиона лева, за които Ставрев твърди, че са негови лични пари. Йорданов увери, че срещата им е заснета с камери.

          Обвинение за кражба на 3,2 млн. лв. срещу собственик на пловдивската болница „Селена“ Обвинение за кражба на 3,2 млн. лв. срещу собственик на пловдивската болница „Селена“

          Утре предстои съдът да разгледа отново мярката за неотклонение на Николай Йорданов, който беше освободен от ареста преди 10 дни под гаранция от 100 000 лева.

          Подробности гледайте в централната емисия новини на телевизия „Евроком“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари 2026 г. – указания от НАП за работодателите

          Екип Евроком -
          Считано от 1 януари 2026 г., минималната месечна работна заплата в страната се увеличава на 1213 лв., което се равнява на 620,20 евро. Новият...
          Инциденти

          Две жертви и ранени след тежък сблъсък на Присовските завои край Велико Търново

          Владимир Висоцки -
          Двама души загубиха живота си при тежко пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и тежкотоварен камион в района на Присовските завои, в непосредствена близост до...
          Крими

          Въоръжен грабеж на търговски обект в София, няма пострадали

          Владимир Висоцки -
          Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions