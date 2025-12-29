ЕКСКЛУЗИВНО: Собственикът на болница, от чиято каса изчезнаха 3,2 милиона, пред „Евроком“: Всичко е заснето с камери!

Най-голямата частна АГ-болница в Пловдив е собственост на Николай Йорданов, заяви самият той пред „Евроком“. Той допълни, че преди няколко месеца един от редовите лекари, д-р Ангел Ставрев, е поискал да го „изхвърли“ и да се впише като едноличен собственик чрез фалшив договор. Той е приложен към доказателствата, с които разполагат прокуратурата и съдът.

- Реклама -

Йорданов представи и своята версия за изчезналите от каса 3,2 милиона лева, за които Ставрев твърди, че са негови лични пари. Йорданов увери, че срещата им е заснета с камери.

Утре предстои съдът да разгледа отново мярката за неотклонение на Николай Йорданов, който беше освободен от ареста преди 10 дни под гаранция от 100 000 лева.

Подробности гледайте в централната емисия новини на телевизия „Евроком“.