НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Естонското разузнаване: Русия не планира атака срещу балтийските държави

          0
          43
          Естония
          Естония
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ръководителят на естонското разузнаване заяви, че не вижда признаци Русия да подготвя атака срещу балтийските държави, предава ERR.

          - Реклама -

          „Днес продължаваме да виждаме, че Русия в момента няма намерение да атакува никоя от балтийските държави или НАТО като цяло. Виждаме, че в резултат на нашия отговор Русия промени поведението си след различни инциденти в региона. Досега е ясно, че Русия уважава НАТО и в момента се опитва да избегне открит конфликт“, обясни Каупо Розин.

          Той оцени, че след поредица от инциденти в ЕС и последвалата реакция на Запада Русия „предприема различни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще“. По-конкретно, траекториите на полетите на дронове над Украйна са коригирани, за да се сведат до минимум рисковете, руските самолети сега „много внимателно следят траекториите си на полети над Балтийско море“ и от началото на мисията на НАТО не са повредени подводни кабели.

          Ръководителят на естонското разузнаване заяви, че не вижда признаци Русия да подготвя атака срещу балтийските държави, предава ERR.

          - Реклама -

          „Днес продължаваме да виждаме, че Русия в момента няма намерение да атакува никоя от балтийските държави или НАТО като цяло. Виждаме, че в резултат на нашия отговор Русия промени поведението си след различни инциденти в региона. Досега е ясно, че Русия уважава НАТО и в момента се опитва да избегне открит конфликт“, обясни Каупо Розин.

          Той оцени, че след поредица от инциденти в ЕС и последвалата реакция на Запада Русия „предприема различни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще“. По-конкретно, траекториите на полетите на дронове над Украйна са коригирани, за да се сведат до минимум рисковете, руските самолети сега „много внимателно следят траекториите си на полети над Балтийско море“ и от началото на мисията на НАТО не са повредени подводни кабели.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

          Никола Павлов -
          Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология...
          Война

          Кремъл определи условието за прекратяване на огъня в Украйна

          Иван Христов -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира изявлението на президентския помощник Юрий Ушаков, че Украйна трябва да вземе „смело и отговорно решение“ за Донбас, за...
          Война

          Зеленски: Демилитаризирана зона няма да има, планът за мир отива на референдум 60 дни след пълно прекратяване на огъня

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски увери, че няма да бъде създавана демилитаризирана зона по границите на страната с Русия. Става въпрос за „свободна икономическа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions