Естонското разузнаване: Русия не планира атака срещу балтийските държави

Ръководителят на естонското разузнаване заяви, че не вижда признаци Русия да подготвя атака срещу балтийските държави, предава ERR.

„Днес продължаваме да виждаме, че Русия в момента няма намерение да атакува никоя от балтийските държави или НАТО като цяло. Виждаме, че в резултат на нашия отговор Русия промени поведението си след различни инциденти в региона. Досега е ясно, че Русия уважава НАТО и в момента се опитва да избегне открит конфликт“, обясни Каупо Розин.

Той оцени, че след поредица от инциденти в ЕС и последвалата реакция на Запада Русия „предприема различни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще“. По-конкретно, траекториите на полетите на дронове над Украйна са коригирани, за да се сведат до минимум рисковете, руските самолети сега „много внимателно следят траекториите си на полети над Балтийско море“ и от началото на мисията на НАТО не са повредени подводни кабели.