Въпреки че руснаците са много близо до превземането на Покровск и Мирноград в Донецка област, тази ситуация продължава от месеци. Това заяви ветеранът от АТО и военен наблюдател Евгений Дикий в ефира на Radio NV.

„И въпреки че руснаците са много близо до превземането на Покровск и Мирноград, това продължава от месеци. И те биха могли да останат в това състояние на недопревземане дълго време“, подчерта той.

По думите му, северната част на Покровск е в ръцете на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„Отбраната на този град започна преди 17 месеца, тоест повече от година, и те все още не са го превзели напълно. Рекордът на Часов Яр, в който руснаците влязоха миналата пролет, но така и не успяха да го завършат, все още не е счупен. Изглежда сякаш Покровск и Мирноград са в списъка с градове, в които руснаците възнамеряват да влязат, но все още не могат да проникнат“, подчерта Дикий.

Той също така отбелязва, че руснаците дори не са близо до превземането на Гуляйполе в Запорожка област:

„Градът там в момента е разделен точно наполовина – половината е наша, другата половина е руска. И в градската зона се водят тежки боеве“.

Дикий също обясни защо руснаците толкова бързо обявяват превземането на тези градове.

„Как всъщност работи тази руска система за докладване? Те отъждествяват появата на руснак в град с превземането на града. Ние действаме по съвсем различна логика, защото считаме един град за превзет от руснаците, когато всички украински войски са го напуснали“, отбеляза той.