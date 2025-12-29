Еврото чука на вратата: ще се справят ли малките търговци с прехода

С наближаването на въвеждането на еврото нарастват въпросите около това как ще протече преходът в ежедневните покупки. През целия месец януари ще се разплаща едновременно в левове и евро, като правилото е при плащане в левове търговците да връщат ресто в евро. Именно това поражда сериозни притеснения както сред клиентите, така и сред собствениците на малки търговски обекти.
Собственикът на хранителен магазин в Монтана Камен Аврамов споделя, че подготовката за новата валута е съпътствана от много неизвестни и според него държавата е можела да подходи по-организирано към малкия и средния бизнес.
Предизвикателството с наличността на евро
Един от основните проблеми, които търговците очакват, е бързото изчерпване на евромонети и евробанкноти. Макар бизнесът да има възможност да закупи стартови европакети, тяхната стойност може да се окаже крайно недостатъчна още преди обяд на 1 януари.
Притесненията на клиентите
Допълнително напрежение създава и профилът на клиентите в кварталните магазини, където основно пазаруват по-възрастни хора. Според Аврамов именно те ще продължат да използват левове в първите дни на януари.
Търговецът споделя още, че сам е потърсил решение, като се е опитал да си набави допълнителни евромонети от познати, пътуващи в чужбина, за да бъде по-добре подготвен за първите дни след въвеждането на еврото.
