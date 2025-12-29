НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          Еврото чука на вратата: ще се справят ли малките търговци с прехода

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          С наближаването на въвеждането на еврото нарастват въпросите около това как ще протече преходът в ежедневните покупки. През целия месец януари ще се разплаща едновременно в левове и евро, като правилото е при плащане в левове търговците да връщат ресто в евро. Именно това поражда сериозни притеснения както сред клиентите, така и сред собствениците на малки търговски обекти.

          Собственикът на хранителен магазин в Монтана Камен Аврамов споделя, че подготовката за новата валута е съпътствана от много неизвестни и според него държавата е можела да подходи по-организирано към малкия и средния бизнес.

          „Този етап ще предизвика много въпроси, на които трябва да търсим отговори. Мисля, че държавата можеше малко по-сериозно да организира някои неща – примерно срещи с оторизираните органи, данъчни, банкови системи“, обяснява Аврамов.

          Предизвикателството с наличността на евро

          Един от основните проблеми, които търговците очакват, е бързото изчерпване на евромонети и евробанкноти. Макар бизнесът да има възможност да закупи стартови европакети, тяхната стойност може да се окаже крайно недостатъчна още преди обяд на 1 януари.

          Последни дни преди еврото: ключова информация и важни срокове за гражданите Последни дни преди еврото: ключова информация и важни срокове за гражданите

          „Имаме стартов пакет от 250 евро, но до обяд той сигурно ще бъде изчерпан. Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лева. Трябва да му върнеш 90 и няколко лева ресто в евро. При четири-пет такива клиенти пакетът свършва“, пресмята търговецът.

          Притесненията на клиентите

          Допълнително напрежение създава и профилът на клиентите в кварталните магазини, където основно пазаруват по-възрастни хора. Според Аврамов именно те ще продължат да използват левове в първите дни на януари.

          „Тук пазаруват предимно по-възрастни хора. Техните пенсии започват от 6-о число нататък, така че дотогава със сигурност ще се пазарува само с левове“, прогнозира той.

          Търговецът споделя още, че сам е потърсил решение, като се е опитал да си набави допълнителни евромонети от познати, пътуващи в чужбина, за да бъде по-добре подготвен за първите дни след въвеждането на еврото.

          1 коментар

          1. Абе стига сте стряскали народа .ще видим като се случи,цяла Европа е на евро и никой не умря от това .

