Еврото чука на вратата: ще се справят ли малките търговци с прехода

С наближаването на въвеждането на еврото нарастват въпросите около това как ще протече преходът в ежедневните покупки. През целия месец януари ще се разплаща едновременно в левове и евро, като правилото е при плащане в левове търговците да връщат ресто в евро. Именно това поражда сериозни притеснения както сред клиентите, така и сред собствениците на малки търговски обекти.

Собственикът на хранителен магазин в Монтана Камен Аврамов споделя, че подготовката за новата валута е съпътствана от много неизвестни и според него държавата е можела да подходи по-организирано към малкия и средния бизнес.

„Този етап ще предизвика много въпроси, на които трябва да търсим отговори. Мисля, че държавата можеше малко по-сериозно да организира някои неща – примерно срещи с оторизираните органи, данъчни, банкови системи“, обяснява Аврамов.

Предизвикателството с наличността на евро

Един от основните проблеми, които търговците очакват, е бързото изчерпване на евромонети и евробанкноти. Макар бизнесът да има възможност да закупи стартови европакети, тяхната стойност може да се окаже крайно недостатъчна още преди обяд на 1 януари.

„Имаме стартов пакет от 250 евро, но до обяд той сигурно ще бъде изчерпан. Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лева. Трябва да му върнеш 90 и няколко лева ресто в евро. При четири-пет такива клиенти пакетът свършва“, пресмята търговецът.

Притесненията на клиентите

Допълнително напрежение създава и профилът на клиентите в кварталните магазини, където основно пазаруват по-възрастни хора. Според Аврамов именно те ще продължат да използват левове в първите дни на януари.

„Тук пазаруват предимно по-възрастни хора. Техните пенсии започват от 6-о число нататък, така че дотогава със сигурност ще се пазарува само с левове“, прогнозира той.

Търговецът споделя още, че сам е потърсил решение, като се е опитал да си набави допълнителни евромонети от познати, пътуващи в чужбина, за да бъде по-добре подготвен за първите дни след въвеждането на еврото.