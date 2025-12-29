Фон дер Лайен: Има напредък след срещата Тръмп – Зеленски, но Украйна се нуждае от железни гаранции за сигурност

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е налице добър напредък в мирните усилия, след проведен видеоконферентен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, текущия президент на Америка Доналд Тръмп и други европейски лидери. Въпреки това тя подчерта, че ключов въпрос остават гаранциите за сигурността на Украйна.
We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2025
There was good progress, which we welcomed.
Europe is ready to keep working with Ukraine and our US partners to consolidate…
Разговорът между европейските лидери се е състоял след срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в имението на американския президент във Флорида. По-рано Тръмп е провел и телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като е било планирано двамата да разговарят отново и след срещата със Зеленски.
По думите на Фон дер Лайен, дипломатическите усилия дават резултат, но без ясни и твърди ангажименти за сигурността на Украйна устойчив мир не може да бъде гарантиран.
Урсула просто замазва работата,която всъщност никак не и допада,последната ситуация демек.Тръмп провел с урсулите разговор,а с Путин–два разговора,преди и след.,това означава много,за който може да чете между редовете.Зеленски и западноевропейските вождове всъщност се явяват спирачка за мирния процес,това е повече от явно и Тръмп като известен нервак реагира ,едва успява да вземе завоя с двеста.
Вие само изпратете войски в украйна и сте духнали супата!
Усрайна се нуждае от хубав железен юмрук !
Млъкни завинаги овцоо
Я изчезвай!
КУКУНДРЕЛО.ТИ НЯМАШ ДУМАТА ВЕЧЕ!!!!