Фон дер Лайен: Има напредък след срещата Тръмп – Зеленски, но Украйна се нуждае от железни гаранции за сигурност

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е налице добър напредък в мирните усилия, след проведен видеоконферентен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, текущия президент на Америка Доналд Тръмп и други европейски лидери. Въпреки това тя подчерта, че ключов въпрос остават гаранциите за сигурността на Украйна.

We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.



There was good progress, which we welcomed.



„Европа е готова да продължи да работи с Киев и нашите американски партньори, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за усилията ни е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден", написа Фон дер Лайен в социалната платформа Х.

Разговорът между европейските лидери се е състоял след срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в имението на американския президент във Флорида. По-рано Тръмп е провел и телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като е било планирано двамата да разговарят отново и след срещата със Зеленски.

По думите на Фон дер Лайен, дипломатическите усилия дават резултат, но без ясни и твърди ангажименти за сигурността на Украйна устойчив мир не може да бъде гарантиран.