      понеделник, 29.12.25
          Фон дер Лайен: Има напредък след срещата Тръмп – Зеленски, но Украйна се нуждае от железни гаранции за сигурност

          Урсула фон дер Лайен
          Урсула фон дер Лайен
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е налице добър напредък в мирните усилия, след проведен видеоконферентен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, текущия президент на Америка Доналд Тръмп и други европейски лидери. Въпреки това тя подчерта, че ключов въпрос остават гаранциите за сигурността на Украйна.

          „Европа е готова да продължи да работи с Киев и нашите американски партньори, за да затвърдим този напредък. От първостепенно значение за усилията ни е наличието на железни гаранции за сигурността още от първия ден“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа Х.

          Разговорът между европейските лидери се е състоял след срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в имението на американския президент във Флорида. По-рано Тръмп е провел и телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като е било планирано двамата да разговарят отново и след срещата със Зеленски.

          Тръмп: Мирното споразумение за Украйна е по-близо от всякога, но спорът за територията остава Тръмп: Мирното споразумение за Украйна е по-близо от всякога, но спорът за територията остава

          По думите на Фон дер Лайен, дипломатическите усилия дават резултат, но без ясни и твърди ангажименти за сигурността на Украйна устойчив мир не може да бъде гарантиран.

          1. Урсула просто замазва работата,която всъщност никак не и допада,последната ситуация демек.Тръмп провел с урсулите разговор,а с Путин–два разговора,преди и след.,това означава много,за който може да чете между редовете.Зеленски и западноевропейските вождове всъщност се явяват спирачка за мирния процес,това е повече от явно и Тръмп като известен нервак реагира ,едва успява да вземе завоя с двеста.

