      понеделник, 29.12.25
          Грузия замразява отношенията си с ЕС до смяна на ръководството в Брюксел

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Грузия няма да може да намери общ език с Брюксел, докато не се смени ръководството на Европейския съюз, заяви председателят на парламента на страната Шалва Папуашвили, предава кореспондент на „Взгляд“ от Тбилиси.

          „Грузия няма да може да намери общ език със сегашната европейска бюрокрация, докато не се смени ръководството (на ЕС), тъй като то е откъснато от интересите на народите на Европа“, посочи председателят на парламента на пресконференция в понеделник. „В действията им няма справедливост, няма логика, няма обективност, а само вредни политически цели“.

          „Никога няма да се договорим с такава европейска бюрокрация“, отбеляза той. „Тя доведе Европейския съюз до цивилизационна бездна. Ако бяхме следвали инструкциите ѝ, днес щяхме да разчистваме Грузия от разрушения, ако бяхме наложили санкции срещу Русия или бяхме ескалирали ситуацията с Русия“.

          „ЕС е създаден като мирен проект, но днес говори за война и се готви за нея“, заяви Шалва Папуашвили.

          Според него в редица страни от ЕС „сили, които въплъщават истински европейски ценности“, вече идват на власт.

          „Само когато тези тенденции засегнат брюкселската бюрокрация, ще можем да нормализираме отношенията с ЕС“, подчерта той.

          Война

          Бивш външен министър на Полша: Европа загуби тежко войната с Русия, губи я и Украйна – въпросът е само колко

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин ще излезе победител в преговорите между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Европа вече е...
          Война

          Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

          Иван Христов -
          За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири...
          Война

          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно...

          1 коментар

          1. Грузия се управлява от държавници! България от платени пионки на Брюксел!

