Хиляди украинци за трети пореден ден са без ток в резултат от руските удари по енергийната инфраструктура

Към сутринта на понеделник, 29 декември, 9000 клиенти в Киевска област остават без ток поради масираната руска атака на 27 декември, а още 215 населени места са частично без електричество заради тежките метеорологични условия, съобщи на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Микола Колесник, цитиран от УНИАН.

Според него последната руска атака е причинила значителни щети на енергийната инфраструктура на Киевска област. Заместник-министърът добави, че аварийните прекъсвания продължават да са в сила на левия бряг на Киев и в определени райони на региона.

„Работата по аварийно възстановяване продължава“, съобщи Колесник.

Той добави, че в определени райони се прилагат аварийни прекъсвания, за да се стабилизира електропреносната мрежа.

„В други региони са в сила почасови графици за прекъсване и графици за ограничаване на мощността за промишлеността и бизнеса. Потребителите могат да получат актуална информация на официалните уебсайтове на операторите на разпределителните системи“, добави заместник-министърът.

Колесник съобщи още, че поради неблагоприятни метеорологични условия 215 населени места в редица региони са частично без ток.