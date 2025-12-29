НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Хиляди украинци за трети пореден ден са без ток в резултат от руските удари по енергийната инфраструктура

          0
          10
          Киев е близко до блекаут
          Киев е близко до блекаут
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Към сутринта на понеделник, 29 декември, 9000 клиенти в Киевска област остават без ток поради масираната руска атака на 27 декември, а още 215 населени места са частично без електричество заради тежките метеорологични условия, съобщи на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Микола Колесник, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          Според него последната руска атака е причинила значителни щети на енергийната инфраструктура на Киевска област. Заместник-министърът добави, че аварийните прекъсвания продължават да са в сила на левия бряг на Киев и в определени райони на региона.

          „Работата по аварийно възстановяване продължава“, съобщи Колесник.

          Той добави, че в определени райони се прилагат аварийни прекъсвания, за да се стабилизира електропреносната мрежа.

          „В други региони са в сила почасови графици за прекъсване и графици за ограничаване на мощността за промишлеността и бизнеса. Потребителите могат да получат актуална информация на официалните уебсайтове на операторите на разпределителните системи“, добави заместник-министърът.

          Колесник съобщи още, че поради неблагоприятни метеорологични условия 215 населени места в редица региони са частично без ток.

          Към сутринта на понеделник, 29 декември, 9000 клиенти в Киевска област остават без ток поради масираната руска атака на 27 декември, а още 215 населени места са частично без електричество заради тежките метеорологични условия, съобщи на брифинг заместник-министърът на енергетиката на Украйна Микола Колесник, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          Според него последната руска атака е причинила значителни щети на енергийната инфраструктура на Киевска област. Заместник-министърът добави, че аварийните прекъсвания продължават да са в сила на левия бряг на Киев и в определени райони на региона.

          „Работата по аварийно възстановяване продължава“, съобщи Колесник.

          Той добави, че в определени райони се прилагат аварийни прекъсвания, за да се стабилизира електропреносната мрежа.

          „В други региони са в сила почасови графици за прекъсване и графици за ограничаване на мощността за промишлеността и бизнеса. Потребителите могат да получат актуална информация на официалните уебсайтове на операторите на разпределителните системи“, добави заместник-министърът.

          Колесник съобщи още, че поради неблагоприятни метеорологични условия 215 населени места в редица региони са частично без ток.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          КЗП и НАП: 80% от необосновано високите цени са при храните

          Никола Павлов -
          При установени случаи на необосновано повишаване на цените институциите реагират своевременно и налагат санкции, като стриктно следят спазването на Закона за въвеждане на еврото....
          Война

          Путин утвърди „Ден на паметта на жертвите на геноцида на съветския народ“ и закон за кръстовете на герба на Русия

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, с който 19 април се обявява за „Ден в памет на жертвите на геноцида срещу съветския народ“....
          Война

          Грузия замразява отношенията си с ЕС до смяна на ръководството в Брюксел

          Иван Христов -
          Грузия няма да може да намери общ език с Брюксел, докато не се смени ръководството на Европейския съюз, заяви председателят на парламента на страната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions