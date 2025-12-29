И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология и хидрология.
Причината е очакваното значително усилване на вятъра. По данни на институцията:
- Средна скорост: 14–19 m/s (50–69 km/h)
- Пориви: до 24 m/s (около 90 km/h)
От НИМХ призовават гражданите да бъдат внимателни, особено при движение на открито, шофиране и престой в близост до нестабилни конструкции, дървета и скелета.
- Реклама -
