И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология и хидрология.

Причината е очакваното значително усилване на вятъра. По данни на институцията:

Средна скорост: 14–19 m/s (50–69 km/h)

(50–69 km/h) Пориви: до 24 m/s (около 90 km/h)

От НИМХ призовават гражданите да бъдат внимателни, особено при движение на открито, шофиране и престой в близост до нестабилни конструкции, дървета и скелета.