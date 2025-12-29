НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

          Никола Павлов
          Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология и хидрология.

          Причината е очакваното значително усилване на вятъра. По данни на институцията:

          • Средна скорост: 14–19 m/s (50–69 km/h)
          • Пориви: до 24 m/s (около 90 km/h)

          От НИМХ призовават гражданите да бъдат внимателни, особено при движение на открито, шофиране и престой в близост до нестабилни конструкции, дървета и скелета.

