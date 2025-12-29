НА ЖИВО
          Кирил Петков за „пребоядисани млади комунистчета": Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца???

          Снимка: Facebook/Кирил Петков
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков публикува снимка на Бойко Борисов заедно с руския президент Владимир Путин във Facebook, като коментира по-ранното изказване на лидера на ГЕРБ по темата за Възродителния процес. В него Борисов използва определението „пребоядисани млади комунистчета“ по адрес на свои политически опоненти.

          „Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена „Ломоносов“ за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!“ – написа Кирил Петков.

          В публикацията си той припомня и управлението на Борисов като министър-председател, като акцентира върху сериозните зависимости на България от Русия в този период.

          „След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, „Лукойл“, който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен „Турски поток“, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната.“

          Петков завършва поста си с остра реплика:

          „Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!“

          По-рано днес Бойко Борисов публикува видеообръщение, в което коментира действията на свои политически опоненти с думите:

          „Играете си с нещо, което не разбирате.“

          

          10 КОМЕНТАРА

          1. Кирил Петков за „пребоядисани млади комунистчета“: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници….!“
            Кирил Петков, Вярно е празници са!! Но Вие Вяра в Бога нямате!!!! Едни подаряваха до сега кученца на властимащите по Света , за да ги уверят , че самите Те са им верни като кучета! И за да ни крадат и ядат като побеснели псета!!!Същите тези гадове, пъдеха децата ни от България като огладнели кутрета и ги разпродаваха по Европа и Света! Едни от тях , като Вас, се завърнаха от там като обучени еничари и хищни, кафяви хиени! Те заедно с вас продължават и до днес да ръфат месата Ни и лочат кръвта Ни – Българска!!! Сега водени от Урсула „ от усрания баир“ на ЕК виете и тичате озъбени по пътя на кафявата, фашистка чума! Тя ще ви доведе отново до народният съд и ешафода!!! Няма да позволим отново да се случи лагера на остров Белене, нито преди това да се появи пушек отново подобен на този от комините на Дахау , Бухенвалд, Аушвиц-Биркенау, Белжец, Хелмно, Майданек, Треблинка!! Ясно ли ви е на ВАС и на ПРАСЕТАТА!!! Път през огъня НЯМА ДА ИМАТЕ!!!

          2. Кажете ми една причина , за да различа Тиквата и Свинята от Киро тъпото и Асен педераста???

          8. Кой е бил член на БкП като пожарникар? На кой баща му е бил военен и член на БКП?
            Кой пазеше и беше шофьр на Тодор Живков???

          9. Киро, дали ще си ти Хърбел, а Тиквата ще е Щърбел или обратното, все едно е, истите посрани задници сте, еднакво сте душмани за българския народ, еднакво вредни сте за майка България и я водите към изтриване от картата. А, за теб съм сигурен, че все още си гражданин на Канада и следователно си българофоб по дифолт.

