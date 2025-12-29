Кирил Петков за „пребоядисани млади комунистчета“: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца???

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков публикува снимка на Бойко Борисов заедно с руския президент Владимир Путин във Facebook, като коментира по-ранното изказване на лидера на ГЕРБ по темата за Възродителния процес. В него Борисов използва определението „пребоядисани млади комунистчета“ по адрес на свои политически опоненти.

„Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена „Ломоносов" за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!" – написа Кирил Петков.

В публикацията си той припомня и управлението на Борисов като министър-председател, като акцентира върху сериозните зависимости на България от Русия в този период.

„След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, „Лукойл“, който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен „Турски поток“, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната.“

Петков завършва поста си с остра реплика:

„Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!“

По-рано днес Бойко Борисов публикува видеообръщение, в което коментира действията на свои политически опоненти с думите: