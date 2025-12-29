Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков публикува снимка на Бойко Борисов заедно с руския президент Владимир Путин във Facebook, като коментира по-ранното изказване на лидера на ГЕРБ по темата за Възродителния процес. В него Борисов използва определението „пребоядисани млади комунистчета“ по адрес на свои политически опоненти.
В публикацията си той припомня и управлението на Борисов като министър-председател, като акцентира върху сериозните зависимости на България от Русия в този период.
Петков завършва поста си с остра реплика:
По-рано днес Бойко Борисов публикува видеообръщение, в което коментира действията на свои политически опоненти с думите:
Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков публикува снимка на Бойко Борисов заедно с руския президент Владимир Путин във Facebook, като коментира по-ранното изказване на лидера на ГЕРБ по темата за Възродителния процес. В него Борисов използва определението „пребоядисани млади комунистчета“ по адрес на свои политически опоненти.
В публикацията си той припомня и управлението на Борисов като министър-председател, като акцентира върху сериозните зависимости на България от Русия в този период.
Петков завършва поста си с остра реплика:
По-рано днес Бойко Борисов публикува видеообръщение, в което коментира действията на свои политически опоненти с думите:
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи за установяването на сериозни разминавания при отчитането на хоспитализации на здравноосигурени лица. Проверката е провокирана от засечени данни за...
Кирил Петков за „пребоядисани млади комунистчета“: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници….!“
Кирил Петков, Вярно е празници са!! Но Вие Вяра в Бога нямате!!!! Едни подаряваха до сега кученца на властимащите по Света , за да ги уверят , че самите Те са им верни като кучета! И за да ни крадат и ядат като побеснели псета!!!Същите тези гадове, пъдеха децата ни от България като огладнели кутрета и ги разпродаваха по Европа и Света! Едни от тях , като Вас, се завърнаха от там като обучени еничари и хищни, кафяви хиени! Те заедно с вас продължават и до днес да ръфат месата Ни и лочат кръвта Ни – Българска!!! Сега водени от Урсула „ от усрания баир“ на ЕК виете и тичате озъбени по пътя на кафявата, фашистка чума! Тя ще ви доведе отново до народният съд и ешафода!!! Няма да позволим отново да се случи лагера на остров Белене, нито преди това да се появи пушек отново подобен на този от комините на Дахау , Бухенвалд, Аушвиц-Биркенау, Белжец, Хелмно, Майданек, Треблинка!! Ясно ли ви е на ВАС и на ПРАСЕТАТА!!! Път през огъня НЯМА ДА ИМАТЕ!!!
Кажете ми една причина , за да различа Тиквата и Свинята от Киро тъпото и Асен педераста???
Кучето не е виновно!😀
МАЗНИ СТЕЕЕ…
Всички сте от едно комунистическо котило.
Кой е командвал наказателен батальон-Винету Борисов!
тоз розовичкия да мълчи той от онез х-ебливите
Кой е бил член на БкП като пожарникар? На кой баща му е бил военен и член на БКП?
Кой пазеше и беше шофьр на Тодор Живков???
Stan Stoilov Е , и ?!
Киро, дали ще си ти Хърбел, а Тиквата ще е Щърбел или обратното, все едно е, истите посрани задници сте, еднакво сте душмани за българския народ, еднакво вредни сте за майка България и я водите към изтриване от картата. А, за теб съм сигурен, че все още си гражданин на Канада и следователно си българофоб по дифолт.