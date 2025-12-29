Китай обяви мащабни военни учения и бойни стрелби около Тайван

Китай заяви в понеделник, че ще проведе „големи“ военни учения около Тайван, съобщи АФП. В рамките на маневрите във вторник ще бъдат проведени бойни стрелби в пет зони в акваторията и въздушното пространство близо до самоуправляващия се остров, за който Пекин претендира.

От 29 декември Източното командване на Народноосвободителна армия на Китай (НОАК) разгръща сухопътни войски, флота, военновъздушните сили и ракетните сили за провеждане на съвместни военни учения с кодово име „Мисия „Правосъдие 2025“.

Изявлението беше направено от старши полковник Ши И, говорител на силите, и подчертава координирания характер на ученията, включващ всички основни родове войски.

Ученията се провеждат в близост до Тайван, чийто статут остава чувствителна тема в отношенията между Тайпе и Пекин, като Китай счита острова за своя територия.