Китай започна големи учения около Тайван в „сериозно предупреждение“ към САЩ

Командването на Народноосвободителната армия на Китай започна учения, наречени „Справедлива мисия 2025“ в пет морски района около Тайван, включително Тайванския проток и райони на север, югозапад, югоизток и изток от острова. Участват подразделения от армията, флота, военновъздушните сили и ракетните войски, пише BILD.

- Реклама -

Ученията започнаха само 11 дни след обявяването на продажбите на оръжия от САЩ на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, включително ракетни и артилерийски системи, противотанкови оръжия, дронове и друго военно оборудване.

Ши И, говорител на Командването на Народноосвободителната армия, заяви, че настоящите маневри „служат като сериозно предупреждение за поддръжниците на независимостта на Тайван и външната намеса“.

„Справедлива мисия 2025“ е шестото голямо военно учение на Китай след посещението на бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван през 2022 г. Това обаче е първият път, когато Китай публично заявява, че маневрите са насочени към „възпиране“ на чуждестранна военна намеса.