      понеделник, 29.12.25
          Свят

          Китай започна големи учения около Тайван в „сериозно предупреждение“ към САЩ

          Учение на Китай край Тайван
          Учение на Китай край Тайван
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Командването на Народноосвободителната армия на Китай започна учения, наречени „Справедлива мисия 2025“ в пет морски района около Тайван, включително Тайванския проток и райони на север, югозапад, югоизток и изток от острова. Участват подразделения от армията, флота, военновъздушните сили и ракетните войски, пише BILD.

          Ученията започнаха само 11 дни след обявяването на продажбите на оръжия от САЩ на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, включително ракетни и артилерийски системи, противотанкови оръжия, дронове и друго военно оборудване.

          Ши И, говорител на Командването на Народноосвободителната армия, заяви, че настоящите маневри „служат като сериозно предупреждение за поддръжниците на независимостта на Тайван и външната намеса“.

          „Справедлива мисия 2025“ е шестото голямо военно учение на Китай след посещението на бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван през 2022 г. Това обаче е първият път, когато Китай публично заявява, че маневрите са насочени към „възпиране“ на чуждестранна военна намеса.

