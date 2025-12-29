НА ЖИВО
          Ключова победа за Интер при гостуването на Аталанта

          В следващите си двубои "нерадзурите" посрещат Болоня, а "бергамаските" са домакини на Рома

          Снимка: БГНЕС
          Интер ще посрещне новата 2026 година на върха в италианската Серия А, след като надви Аталанта с минималното 1:0 като гост в среща от 17-ия кръг на първенството.

          „Нерадзурите“ помислиха, че са открили в 35-та минута чрез Маркюс Тюрам, но голът беше отменен след намеса на ВАР заради засада при атаката. Малко след изтичането на час игра обаче нищо не можеше да спре тима на Кристиан Киву, след като Лаутаро Мартинес вкара топката в мрежата на бергамаските.

          В подреждането Интер е първи с 36 точки, една повече от градския съперник Милан и две пред шампиона Наполи, при равен брой срещи. Аталанта е на десетата позиция с 22 пункта.

          В следващите си двубои Интер посреща Болоня, а Аталанта е домакин на Рома.

