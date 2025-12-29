Командващият руската групировка „Запад“ обеща на Путин ликвидация на ВСУ в Купянск до два месеца

Руската групировка войски „Запад“ планира да завърши ликвидацията на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обкръжени източно от Купянск, през януари-февруари, заяви командирът на групировката, генерал-полковник Сергей Кузовлев, по време на съвещание на руското военно ръководство с президента на страната Владимир Путин, предава РИА Новости.
„На Купянския фронт ликвидацията на подразделенията на ВСУ, обкръжени източно от Купянск, се извършва в съответствие с плана, одобрен от Генералния щаб… Планираме да завършим окончателното елиминиране на останалата обкръжена част от вражеската групировка през януари-февруари“, заяви Кузовлев в доклад до руския президент Владимир Путин по време на среща за ситуацията в Украйна.
Според командира, в момента в районите на Подолово и Купянск-Узловая се унищожават подразделения на 14-та механизирана бригада на ВСУ.
Едновременно с това, руската армия е влязла в Лиман от няколко направления, заяви командващият руската групировка войски „Запад“.
„Подразделение от 25-та армия изпълнява бойни задачи на Краснолиманското направление. В момента подразделения от полковете на 67-ма мотострелкова дивизия са навлезли в град Красний Лиман от няколко направления и в момента водят бойни действия в кварталите на града“, докладва Кузовлев.
