      вторник, 30.12.25
          Война

          Командващият руската групировка „Запад“ обеща на Путин ликвидация на ВСУ в Купянск до два месеца

          Руската групировка войски „Запад“ планира да завърши ликвидацията на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обкръжени източно от Купянск, през януари-февруари, заяви командирът на групировката, генерал-полковник Сергей Кузовлев, по време на съвещание на руското военно ръководство с президента на страната Владимир Путин, предава РИА Новости.

          „На Купянския фронт ликвидацията на подразделенията на ВСУ, обкръжени източно от Купянск, се извършва в съответствие с плана, одобрен от Генералния щаб… Планираме да завършим окончателното елиминиране на останалата обкръжена част от вражеската групировка през януари-февруари“, заяви Кузовлев в доклад до руския президент Владимир Путин по време на среща за ситуацията в Украйна.

          Според командира, в момента в районите на Подолово и Купянск-Узловая се унищожават подразделения на 14-та механизирана бригада на ВСУ.

          Едновременно с това, руската армия е влязла в Лиман от няколко направления, заяви командващият руската групировка войски „Запад“.

          „Подразделение от 25-та армия изпълнява бойни задачи на Краснолиманското направление. В момента подразделения от полковете на 67-ма мотострелкова дивизия са навлезли в град Красний Лиман от няколко направления и в момента водят бойни действия в кварталите на града“, докладва Кузовлев.

          5. Както е влязла така и ще излезе , барабар с магаретата щото вече и танкове нямат алкохолиците малоумни .

              • Това е истината колкото и да ви боли ! През два часа въртят телефони до Щатите а дано вразумят Зеленски . Всеки изминал месец за дебелите е смърт , денги нет пред фалит са , нещо неясно !?

          6. Няма да е първата издънила се Орка с празни обещания 😂.
            Мама ви лъжливи Орки смотани. Дере ви като шкембе в дувар много по-малобройна армия. Разпунди ви. Новият крематориум, който ви построи Путлер няма да стигне, стройте още. Въобще вие що така бе Орки? Действате уж като Хитлер, пък той…ехее, колко крематориума беше построил преди това. Вие само части ползвате. Не може така.

            • Росен Радославов БИХ ти препоръчал Доктор Гълъбова …Значи трябваше като САЩ в Ирак и Либия ..Събарят всичко и тогава напред ..Но Русия не е САЩ а Украйна живеят руснаци. За това щадят хора и сгради .. Това на такива болни мозъци трудно да се обясни ..Ти виждал ли си крематориум ..Явно .

              • Петьо Рашков
                Щадят хора ли? Ти наистина ли си толкова сляп бе? Дънят ракети по жилищни райони четвърта година. Това ли е пазене, това ли е щадене? Ракета по войските не са изстреляли досега и една. Що ли?

          8. Konstantin Georgiev Дали. Интересното ще е когато всичко това приключи. Ще излезнат много миризливи неща около Зеленски.

