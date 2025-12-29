Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира изявлението на президентския помощник Юрий Ушаков, че Украйна трябва да вземе „смело и отговорно решение“ за Донбас, за да прекрати военните действия. Прессекретарят на президента Владимир Путин обясни, че това се отнася до изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отвъд границите на Донбас, предава ТАСС.

По време на пресконференция Дмитрий Песков беше попитан дали това се отнася до пълното прехвърляне на територията на Донбас под руски контрол. „Разбира се. Това означава изтегляне на въоръжените сили на режима от Донбас отвъд административните граници“, потвърди говорителят на руския президент.

На въпроса дали това се отнася и за Херсонската и Запорожката област, говорителят на Кремъл отговори, че няма да „влиза в публично обсъждане на конкретни положения“.

Ден преди това Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха в Мар-а-Лаго, Флорида. Те обсъдиха 20-точков мирен план, подготвен от Киев. След срещата г-н Тръмп призова за ускорено одобряване на плана, предупреждавайки, че в противен случай Русия ще продължи настъплението си. Териториалният въпрос също остава нерешен.