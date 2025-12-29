КЗП и НАП: 80% от необосновано високите цени са при храните

При установени случаи на необосновано повишаване на цените институциите реагират своевременно и налагат санкции, като стриктно следят спазването на Закона за въвеждане на еврото. Това беше докладвано на редовното заседание на Механизма за еврото, свикано от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков отчетоха активни проверки в цялата страна.

Близо 700 проверки вече са извършени от НАП. От началото на следващата година агенцията ще увеличи капацитета си във всички териториални дирекции, за да реагира бързо на сигнали от граждани. Контролът обхваща големите търговски вериги, локалните магазини и малките квартални обекти за храни. При констатирани нарушения са наложени санкции, уточни Марков.

От КЗП съобщиха, че няколко хиляди проверки са направени в търговски обекти, основно хранителни магазини. От установените нарушения 80% са при храните, 10% – при лекарствата, и 10% – при стоките за бита. Проверки продължават и вече са планирани в сферата на услугите.

КЗП и НАП провеждат засилен контрол върху ценообразуването и двойното обозначение на цените в лева и евро, като специално следят за необосновано повишаване на цените. От началото на 2026 г. двете институции ще прекратят практиката на предписания, като за недобросъвестните търговци ще се налагат директни санкции.