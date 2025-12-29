ЛА Клипърс мина успешно през лидера на Изток

Ел Ей Клипърс постигна страхотна победа над Детройт Пистънс със 112:99 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

Кауай Ленард изригна с рекордните в кариерата си 55 точки. Той добави 11 борби, 2 асистенции, 5 кражби и 3 чадъра. Ленард завърши със 17/26 при стрелбата от средно разстояние, 5/10 от тройката и 16/17 от наказателната линия.

Джеймс Хардън подпомогна с 28 пункта, 4 овладени топки и 7 завършващи подавания. Никола Батум пък се отчете с 12 точки за победителите.

За лидера на Изток Кейд Кънингам бе над всички с 27 точки, 5 борби и 9 асистенции. Джейлън Дърен приключи с дабъл-дабъл – 18 пункта и 14 борби, а 11 точки добави Джейдън Айви.

В класирането на Източната конференция „буталата“ остават на първо място с баланс 24-8, докато „ножиците“ са 13-и на Запад с 10 победи и 21 загуби след четвъртия си последователен успех в Лигата.

В друга среща, Ел Ей Лейкърс надви Сакраменто Кингс със 125:101 пред собствена публика. Ден след като задмина легендата Меджик Джонсън от седмото място по брой асистенции и се превърна в 14-ия баскетболист с 2000 откраднати топки, гардът на „кралете“ Ръсел Уестбрук измести Доминик Уилкинс и е вече 16-и при реализаторите на всички времена.

Останалите резултати:

Торонто Раптърс – Голдън Стейт Уориърс 141:127 след продължение

Оклахома Сити Тъндър – Филаделфия 76-ърс 129:104

Вашингтон Уизардс – Мемфис Гризлис 116:112

Портланд Трейл Блейзърс – Бостън Селтикс 114:108