НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          ЛА Клипърс мина успешно през лидера на Изток

          Победи постигнаха още Портланд, Вашингтон, Оклахома и Торонто

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/LAClippers
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ел Ей Клипърс постигна страхотна победа над Детройт Пистънс със 112:99 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          - Реклама -

          Кауай Ленард изригна с рекордните в кариерата си 55 точки. Той добави 11 борби, 2 асистенции, 5 кражби и 3 чадъра. Ленард завърши със 17/26 при стрелбата от средно разстояние, 5/10 от тройката и 16/17 от наказателната линия.

          Джеймс Хардън подпомогна с 28 пункта, 4 овладени топки и 7 завършващи подавания. Никола Батум пък се отчете с 12 точки за победителите.

          За лидера на Изток Кейд Кънингам бе над всички с 27 точки, 5 борби и 9 асистенции. Джейлън Дърен приключи с дабъл-дабъл – 18 пункта и 14 борби, а 11 точки добави Джейдън Айви.

          В класирането на Източната конференция „буталата“ остават на първо място с баланс 24-8, докато „ножиците“ са 13-и на Запад с 10 победи и 21 загуби след четвъртия си последователен успех в Лигата.

          В друга среща, Ел Ей Лейкърс надви Сакраменто Кингс със 125:101 пред собствена публика. Ден след като задмина легендата Меджик Джонсън от седмото място по брой асистенции и се превърна в 14-ия баскетболист с 2000 откраднати топки, гардът на „кралете“ Ръсел Уестбрук измести Доминик Уилкинс и е вече 16-и при реализаторите на всички времена.

          Останалите резултати:

          Торонто Раптърс – Голдън Стейт Уориърс 141:127 след продължение

          Оклахома Сити Тъндър – Филаделфия 76-ърс 129:104

          Вашингтон Уизардс – Мемфис Гризлис 116:112

          Портланд Трейл Блейзърс – Бостън Селтикс 114:108

          Ел Ей Клипърс постигна страхотна победа над Детройт Пистънс със 112:99 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          - Реклама -

          Кауай Ленард изригна с рекордните в кариерата си 55 точки. Той добави 11 борби, 2 асистенции, 5 кражби и 3 чадъра. Ленард завърши със 17/26 при стрелбата от средно разстояние, 5/10 от тройката и 16/17 от наказателната линия.

          Джеймс Хардън подпомогна с 28 пункта, 4 овладени топки и 7 завършващи подавания. Никола Батум пък се отчете с 12 точки за победителите.

          За лидера на Изток Кейд Кънингам бе над всички с 27 точки, 5 борби и 9 асистенции. Джейлън Дърен приключи с дабъл-дабъл – 18 пункта и 14 борби, а 11 точки добави Джейдън Айви.

          В класирането на Източната конференция „буталата“ остават на първо място с баланс 24-8, докато „ножиците“ са 13-и на Запад с 10 победи и 21 загуби след четвъртия си последователен успех в Лигата.

          В друга среща, Ел Ей Лейкърс надви Сакраменто Кингс със 125:101 пред собствена публика. Ден след като задмина легендата Меджик Джонсън от седмото място по брой асистенции и се превърна в 14-ия баскетболист с 2000 откраднати топки, гардът на „кралете“ Ръсел Уестбрук измести Доминик Уилкинс и е вече 16-и при реализаторите на всички времена.

          Останалите резултати:

          Торонто Раптърс – Голдън Стейт Уориърс 141:127 след продължение

          Оклахома Сити Тъндър – Филаделфия 76-ърс 129:104

          Вашингтон Уизардс – Мемфис Гризлис 116:112

          Портланд Трейл Блейзърс – Бостън Селтикс 114:108

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Дембеле грабна още една престижна награда

          Николай Минчев -
          Усман Дембеле очаквано стана големият победител на Globe Soccer Awards 2025. На церемония в Дубай, ОАЕ той беше определен за Футболист на годината. Френският...
          Футбол

          Дербито от втория кръг между Кот д’Ивоар и Камерун завърши с реми

          Николай Минчев -
          Кот д'Ивоар и Камерун не се победиха и завършиха 1:1 в дербито от група F на турнира за Купата на Африка. Двубоят беше изгледан...
          Баскетбол

          В мач предшестван от скандали Локомотив Пловдив надигра Шумен

          Николай Минчев -
          Локомотив Пловдив надви Шумен със 107:90 като гост в мач от баскетболното първенство. Срещата в крайна сметка се изигра, въпреки че пловдивчани пуснаха декларация,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions