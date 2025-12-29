НА ЖИВО
          Левски прекрати отношенията си с чужденец

          Със синия екип словашкият полузащитник записа 46 мача и отбеляза 2 гола

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие. Това съобщиха официално преди минути от пресслужбата на „сините“.

          - Реклама -

          Словашкият полузащитник стана част от клуба в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола.

          „Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават здраве, лични и професионални успехи“ – написаха столичани.

