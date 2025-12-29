Левски прекрати отношенията си с чужденец

Левски и Патрик Мислович се разделиха по взаимно съгласие. Това съобщиха официално преди минути от пресслужбата на „сините“.

Словашкият полузащитник стана част от клуба в началото на 2024 година. Със синята фланелка той записа 46 мача и отбеляза 2 гола.

„Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Патрик Мислович за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават здраве, лични и професионални успехи“ – написаха столичани.