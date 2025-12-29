Мартин Петров: ЦСКА е голям бранд

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА Мартин Петров говори пред клубните канали, след като посети официалния магазин на „червените“, който наскоро отвори врати в центъра на София. Бившата звезда на родния гранд сподели, че в момента „армейците“ се движат в правилната посока и се надява, че съвсем скоро отборът ще се върне там, където му е мястото.
Петров бе категоричен, че всички фенове на ЦСКА трябва да продължават да подкрепят отбора, тъй като в момента „червените“ имат нужда именно от това. Бившият футболист на Волфсбург, Манчестър Сити и Атлетико Мадрид допълни, че се надява съвсем скоро феновете да се завърнат на стадион „Българска Армия“.
„Поздравявам футболния клуб за откриването на магазина. Наистина – нуждаеше се от такова нещо. ЦСКА е бранд, и то много голям. Трябва да се развива в тази посока. Смятам, че плановете на клуба за развиването на този бранд е правилната крачка. Поздравления, пожелавам успех. Клубът се нуждаеше от това“.
„Черешката на тортата е отборът да има резултати и всички това се надяваме – като „армейци“ и хора, които обичаме този клуб. Пожелавам успех и на клуба през новата година. Смятам, че са тръгнали в правилната посока. Надявам се следващата година да видим стадиона, който всички чакаме, и тази феноменална атмосфера, която създадоха феновете във финала за Купата на България да я видим отново и да я изпитаме отново“.
„Привържениците на ЦСКА да продължават да подкрепят отбора, да не се отказват никога, защото има и трудни времена. В момента клубът се нуждае най-много от вас. Надявам се с вашата подкрепа клубът отново да се завърне там, където му е мястото – той го заслужава“, заяви Мартин Петров.
Левски ви съживи бяхте свършени , ако ви бяха били сега още щяхте да сте като напикани
Stamen Ushev Още боли от Ето О? Тъй ще е до следващия мач! Толкова си злобен, че не мислиш за шампионска титла! ЦСКА първо направи равен с Лудогорец, когато Янев ги пое, а после преподава на испанския незнайник! И бъди уверен, че помним как играхте без гащи срещу братята ви турци! Отмъщението няма да закъснее! Махнете си синьо-жълтата чалма, защото прокобата няма да ви остави! Гаврата с Апостола ще ми погребе!
…в очите на слепите!