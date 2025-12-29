НА ЖИВО
          Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари 2026 г. – указания от НАП за работодателите

          Считано от 1 януари 2026 г., минималната месечна работна заплата в страната се увеличава на 1213 лв., което се равнява на 620,20 евро. Новият размер е регламентиран с Постановление №243 на Министерския съвет от 13.11.2025 г., обнародвано в „Държавен вестник“, брой 98 от 18.11.2025 г.

          - Реклама -

          Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), основното трудово възнаграждение не може да бъде по-ниско от установения за страната минимум. В тази връзка от Националната агенция за приходите (НАП) уточняват, че ако след 1 януари 2026 г. заплатата на служител е под новия праг, трудовото правоотношение трябва да бъде коригирано. Промяната се извършва чрез сключване на допълнително споразумение с писмено съгласие между страните или едностранно от работодателя, когато касае увеличение на възнаграждението.

          Работодателите са длъжни да впишат изменението в Регистъра на заетостта, поддържан от НАП, в тридневен срок. Този срок започва да тече от деня, следващ датата на сключване на допълнителното споразумение. От приходната агенция подчертават, че след изтичането на този период, вписване може да се направи само след задължително предписание от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

          В Електронния трудов запис (ЕТЗ), в полето на точка 16А („Дата на влизане в сила на изменението на трудовото правоотношение“), трябва да се посочи датата 01.01.2026 г. за споразуменията, свързани с актуализацията на минималната заплата.

          Съществена промяна касае и валутата на вписване. Според указанията, при подаване на данни за ЕТЗ след 1 януари 2026 г., размерът на основното трудово възнаграждение в точка 18 трябва да се посочва в евро, а не в лева.

          Допълнителна информация относно прилагането на съответните членове от КТ е достъпна на официалния сайт на Министерството на труда и социалната политика.

