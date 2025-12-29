Младеж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Шуменско

26-годишен шофьор от Шумен е с опасност за живота след тежка катастрофа край село Васил Друмев, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 9:30 ч. вчера на разклона за с. Васил Друмев, по пътя за с. Илия Блъсково. При излизане от десен завой водачът на лек автомобил „Ауди А3“ не е съобразил скоростта си на движение, вследствие на което е напуснал пътното платно вляво.

Автомобилът се е ударил последователно в две крайпътни дървета, след което е спрял в дясната пътна лента.

Шофьорът и 23-годишният пътник, който е и собственик на автомобила, също от Шумен, са транспортирани и настанени за лечение в шуменската болница.

Състоянието на водача е тежко и има опасност за живота му, уточняват от полицията. От него са взети проби за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.

В същото време от ОДМВР – Шумен припомнят, че в началото на декември е отчетен спад на пътнотранспортните произшествия в региона на годишна база, по данни от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.