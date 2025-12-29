Така наречената коалиция на желаещите от държави-членки на ЕС, възнамеряващи да конфискуват замразените руски активи за Украйна, ще се изправи пред дълга съдебна битка, ако извърши това „престъпление“, заяви пред ТАСС Григорий Карасин, председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Русия.
„Така наречената коалиция на желаещите – аз я наричам „коалиция на лаещите“ – се опитва да проправи пътя за точно това решение. Не искам да вярвам, че ще успеят, защото това е твърде престъпен план и тези, които го изпълняват, ще трябва да отговарят пред съвестта си, закона и международните институции твърде дълго. <…> Ако това се случи, то за пореден път ще се разкрие истинското лице на тези, с които имаме работа в Европейския съюз“, смята сенаторът.
Според председателя на Комисията към Съвета на федерацията обаче такава работа в Европейския съюз е в ход. „Всеки ден виждаме искрящи празнодумци по телевизията, които твърдят, че „това е необходимо сега за Украйна“, за да се гарантира нейното „икономическо развитие, отбранителна способност“ и т.н. В действителност те просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, освен всичко друго, краде тези пари“, добави Карасин.
Страните от ЕС отдавна се опитват да разработят правни механизми за използване на замразените руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на експроприацията на тези средства, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни действия.
„Коалицията на желаещите“ е съюз от над 30 държави, предимно европейски, които подкрепят участието в евентуална мироопазваща мисия в Украйна. Франция и Обединеното кралство играят водещи роли в обединението.
Орките отлично разбират, че въобще не е до някакви 200, 300 милиарда, а за много повече. Става въпрос за много пари ГОДИШНО, а не еднократна сума. ЕС отряза Орките от парите си – газ и нефт от тях. Орките нямат никакъв вариант особено за газа. Алтернативата е Азия, което не ги устройва, защото цените там са Азиатски, не Европейски. Тоест ниски са, убийствено ниски и едва покриват производствените разходи за добива. Орката продължава да си мисли, че с времето нещата с ЕС и търговията ще се „успокоят“. Ами те се успокоиха вече. Работим и живеем с новите цени на газа, а нефта е по-евтин. Факт. Никой не иска дава пари на Руснята, която с тези пари ще убива още и още.
ЕС прие или по-скоро преглътна факта, че Руснята окупира Крим в разрез с договора, който сама подписа. Преглътна и Донбабве, че ще е окупирано от Орките. САЩ също не взеха по-силна позиция, по онова време се смяташе, че Руснята има силна армия, а и проблема незаконна окупация си беше европейски…уж.
„Дължим“ тази глупава постъпка и на ЕС, на слабия характер на фрау Меркел. Мазни се на Путлер и го „убеждава“, че това не е „правилно“.
В резултата на тази мекушавост граничеща с безгръбначие Путлер реши, че може да вземе цяла Украйна, а после и останалите от бившото недъгаво сесесере. Лудия може да бъде спрян само насила. Затова са ония бели“престилки“ без ръкави при психиатрите.
Сега…от няколко години Путлер видя, че му ушиха мъничка, но здрава престилка за да го озаптят и сега врещи, че не искал. Ами няма как тавариш, луд си и няма друг начин да те озаптят. Няма да спре да убива говедото Путлер в Украйна. Няма да спре да събаря с ракети жилищни райони и цели населени места, докато не го оставят без опции да убива. Армията му на колене – това е начина да спрат убийствата в Украйна. За да знае и таваришча Си какво го чака, ако посегне на Тайван, а той се кани. Има и опит държавата му в такива мръсотии – Тибет беше завзет по такъв начин.
Смачкай Путлер за да знаят всички други диктатори какво ги чака.
Съдебните битки ще бъдат в Москва!
Krezo Krez
Е няма точно съдебни да са,но пък може…за съдене на военно престъпници и на държавата им.
Rumen Adjemqn БХ, копейка.
Най много руснаците да продължават войната,нас ще ни превземат и без бой,не са казали,не са го сторили.
Копейките треперят от злоба и страх
А по кой закон Путин нападна Украйна?
Русия е извън законите и всичко по отношение на Русия е законно.
Jacky Angel по закона за самозащита срещу нацисти
Деян Колев Слагай каска
Петър Соколов слагай ти, вие искате войната да продължава 🤡 нормалните хора за са мир
Деян Колев докажи, че са нацисти.
Аз мога да кажа, че ти си нацист и имам право по твоите закони да те …
Jacky AngelЗащо трябва някой да ви обяснява всичко?!
Седнете и четете история ,събития за Русия и Украйна от 897 Киев Рус.
Поне събитията от 2014.
С какво право запада провокира Русия?
Укрйна нито е в ЕС,нито в НАТО.
Ness Martin на малоумници не можеш да обясниш нищо.
Ness Martin ,само му виж дзурлата и не се хаби да му обясняваш 🤣
Jacky Angel а по кой закон 2014г.беше извършен държавен преврат в Украйна?.По кой закон беше забранен майчиния език на половината украинско рускоговорящото население?По кой закон откровено фашистки групировки тероризираха населението в Донбас?По кой закон го обстрелваха и избиваха?По кой закон Западът(спомнете си признанията на Меркел и Оланд за Минск2!)въоръжаваше и подготвяше Украйна за война с Русия?И още ,и още!
1. 2014- украинците са независима държава и имат правото да избират и свалят правителството си. Ние с протести заставихме правителството си да подаде оставка. Това значи ли, че в България е бил извършен държавен преврат?
2. Мислите ли, че в българските държавни учреждения можете да получите обслужване на турски? Значи и ние подтискаме турско говорящите и им забраняваме майчиния език.
3. Ако някой дойде в Разград или в Кърджали и обяви Разградска или Кърджалийска република с искане да бъдат присъединени към Турция това ще бъдат престъпници и сепаратисти или „бор ци за правата на населението“? Ами ако Благоевградска област поиска да се присъедини към Северна Македония?
4. Въоръжена или не Украйна НЕ НАПАДНА РУСИЯ, а точно обратното. И това е факт!
1 Народът принуди продажното правителство да подаде оставка.Факт е,че отново неспособни опортюнисти,опитват да се възползват от всенародното недоволство.2Ако искаш да те обслужат по турски бягай в Анадола да ти насапунисат задника.
🇷🇺🤡🇷🇺🤡🇷🇺🤡🇷🇺🤡🇷🇺🤡🇷🇺
Melvin Klein DE Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Блатния закон ли
Stoyan Georgiev еургейският ва………..вЪзелин носиш?
Stoyan Georgiev закона на по силния
РУСИЯ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНИ ??? !! !!! НЕ ЧУВСТВАТЕ ЛИ КАКЪВ ОКСИМОРОН Е ТОВА ?
който взима,той ще връща. с лихва.
Ness Martin така е. Взетите украински животи и земи ще се върнат с лихва.
Nikolai Kanev уикипедия украйна: 897 Киев Рус.
Русия никога няма да отстъпи на сионистите Украйна.
Вие сте лесни…един Паси и вътре във всичките лайна.
Ness Martin тия глупости в групите на русоробите с промити мозъци можеш да ги пишеш. 😀
Ness Martin
Да, Руснята ще връща много и много.
Копейкиии, падна ли ви се €1 от баницата? 🤣
Ivelin KostovКражбата ти хресва,май ти е в кръвта…
Съединител на тебе вибратора ли ти се падна😂😂
Те вече са изправени пред такава битка.