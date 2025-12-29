Така наречената коалиция на желаещите от държави-членки на ЕС, възнамеряващи да конфискуват замразените руски активи за Украйна, ще се изправи пред дълга съдебна битка, ако извърши това „престъпление“, заяви пред ТАСС Григорий Карасин, председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Русия.

„Така наречената коалиция на желаещите – аз я наричам „коалиция на лаещите“ – се опитва да проправи пътя за точно това решение. Не искам да вярвам, че ще успеят, защото това е твърде престъпен план и тези, които го изпълняват, ще трябва да отговарят пред съвестта си, закона и международните институции твърде дълго. <…> Ако това се случи, то за пореден път ще се разкрие истинското лице на тези, с които имаме работа в Европейския съюз“, смята сенаторът.

Според председателя на Комисията към Съвета на федерацията обаче такава работа в Европейския съюз е в ход. „Всеки ден виждаме искрящи празнодумци по телевизията, които твърдят, че „това е необходимо сега за Украйна“, за да се гарантира нейното „икономическо развитие, отбранителна способност“ и т.н. В действителност те просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, освен всичко друго, краде тези пари“, добави Карасин.

Страните от ЕС отдавна се опитват да разработят правни механизми за използване на замразените руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на експроприацията на тези средства, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни действия.

„Коалицията на желаещите“ е съюз от над 30 държави, предимно европейски, които подкрепят участието в евентуална мироопазваща мисия в Украйна. Франция и Обединеното кралство играят водещи роли в обединението.