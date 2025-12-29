НА ЖИВО
          Най-малко 13 загинали и 98 ранени при дерайлиране на влак в Мексико

          Снимка: Rusvel Rasgado / AFP / Getty Images
          Най-малко 13 души са загинали, а 98 са били ранени при тежка влакова катастрофа в Мексико, съобщиха военноморските сили. По-рано властите оповестиха за най-малко 15 ранени, но по-късно данните бяха значително коригирани.

          Локомотивът на влака е дерайлирал по време на пътуване в южния щат Оахака, съобщиха от мексиканския флот, който управлява конкретната железопътна линия.

          Влакът се е движил между Мексиканския залив и Тихия океан и е превозвал както пътници, така и товари.

          Очакват се допълнителни подробности за причините за инцидента и състоянието на пострадалите.

