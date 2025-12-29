НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          От последните минути: Верижна катастрофа на пътя София-Варна, движението е блокирано

          Автомагистрала Хемус
          Автомагистрала Хемус
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Верижна катастрофа между три автомобила е станала около обяд на главния път София – Варна в района на Велико Търново. Инцидентът е довел до временни задръствания, съобщава Нова тв.

          По информация на пътните служби няма пострадали хора, а щетите са само материални. Движението в участъка не е спирано, като превозните средства се пропускат поетапно.

          Младеж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Шуменско Младеж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Шуменско

          В резултат на катастрофата са се образували временни опашки, но трафикът постепенно се нормализира. Пътните екипи са на място и регулират движението, за да се избегнат допълнителни затруднения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          1,47 милиарда евро: Получихме третото плащане по ПВУ

          Никола Павлов -
          България получи днес трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от правителствената пресслужба. Средствата са...
          Общество

          И утре бурен вятър и жълт код в цялата страна

          Никола Павлов -
          Жълт предупредителен код за силен вятър за утре, 30 декември, е издаден за всички 28 области на страната, съобщиха от Национален институт по метеорология...
          Политика

          Партия „Трети март" с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници"

          Никола Павлов -
          „Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален...

