Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи за установяването на сериозни разминавания при отчитането на хоспитализации на здравноосигурени лица. Проверката е провокирана от засечени данни за физическо присъствие на пациенти на места, различни от лечебните заведения, в които те по документи са били настанени.

Предварителен анализ на Националната агенция за приходите (НАП), обхващащ първото полугодие на 2025 г., разкрива фрапираща статистика. Регистрирани са над 22 000 посещения в игрални зали, осъществени от лица, които в същия момент официално са се водили приети за болнично лечение. Според изнесената информация, общият брой на пациентите, които са посещавали игрални зали по време на своята хоспитализация, възлиза на 3890 души.

Вследствие на предоставените от НАП данни, Здравната каса е инициирала незабавна проверка. От институцията заявиха, че паралелно с това ще предприемат и последващи контролни действия в рамките на законовите си правомощия.

От НЗОК са категорични, че при доказване на нарушения ще бъдат налагани строги санкции. Ще се изисква и възстановяване на суми за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки и процедури в съответните лечебни заведения.

При необходимост, в хода на инспекциите ще бъдат сезирани и други компетентни органи, имащи отношение към подобни практики, за да се осигури „координиран, ефективен и навременен институционален отговор“.

От Здравната каса подчертават, че съвместната работа между държавните органи играе ключова роля за разкриването и предотвратяването на злоупотреби, както и за засилването на контрола и защитата на публичния ресурс в здравната система. Резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъдат оповестени след тяхното приключване.