      понеделник, 29.12.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“

          2
          1579
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален – нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция“.

          Това заяви председателят на партия Трети март Тихомир Атанасов по повод категоричната позиция на президента Румен Радев, който по-рано се разграничи от формацията и определи като измамници хората, представящи се за организатори на негова партия.

          „Има слухове за някакви хора, които обикалят страната, събират пари (от името на държавния глава – бел. ред.) и правят нещо, но ние не сме от тях“, заяви Атанасов на пресконференция в Бургас.

          От ръководството на „Трети март“ подчертаха, че формацията дава „безусловна подкрепа“ на президента и се самоопределя като пропрезидентска. По думите на Атанасов партията е официално учредена на конгрес, проведен на 27 декември в Несебър, с участието на 570 души, като регистрацията ѝ предстои в първите дни на новата година.

          Председателят на формацията заяви още, че партията няма за цел да отклонява гласове от президента, като подчерта, че Румен Радев не е обявявал собствен политически проект.

          По думите му, ако държавният глава реши да влезе пряко в политиката и да участва в избори, настоящото ръководство на „Трети март“ би подало оставка.

          2 КОМЕНТАРА

          1. С този си отговор тъпанаринът Тихомир Атанасов се дезавуира като агент-провокатор и измамник, точно както го характеризира генералът.

          2. Какво се възмущава,и той измамник,и те измамници,хърбел за щърбел?пРЕЗИДЕНТА НА ФАШИНГТОН СЕ ПРОВАЛИ И КАТО ПРОЕКТАНТ ,ПОРАДИ НЕГОВИТЕ недостатъци и нерешителност,той не знае дори какво и как ще прави и защо,мафиата си върлува , резидента наблюдава,какво да направи,как да се опълчи срещу цялата мутрафония,която се структурира цели 36г.,повсеместно бъка от мутрафонски ОПГ-та,грухтят четинести шопари,качени на огромни джипове,резидента трябва да се превърне в Пиночет ,за да се справи с тая безчислена пасмина,която е завладяла страната и всичко изглежда загубено.

