Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“

„Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален – нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция“.
- Реклама -
Това заяви председателят на партия Трети мартТихомир Атанасов по повод категоричната позиция на президента Румен Радев, който по-рано се разграничи от формацията и определи като измамници хората, представящи се за организатори на негова партия.
От ръководството на „Трети март“ подчертаха, че формацията дава „безусловна подкрепа“ на президента и се самоопределя като пропрезидентска. По думите на Атанасов партията е официално учредена на конгрес, проведен на 27 декември в Несебър, с участието на 570 души, като регистрацията ѝ предстои в първите дни на новата година.
Председателят на формацията заяви още, че партията няма за цел да отклонява гласове от президента, като подчерта, че Румен Радев не е обявявал собствен политически проект.
По думите му, ако държавният глава реши да влезе пряко в политиката и да участва в избори, настоящото ръководство на „Трети март“ би подало оставка.
„Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален – нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция“.
- Реклама -
Това заяви председателят на партия Трети мартТихомир Атанасов по повод категоричната позиция на президента Румен Радев, който по-рано се разграничи от формацията и определи като измамници хората, представящи се за организатори на негова партия.
От ръководството на „Трети март“ подчертаха, че формацията дава „безусловна подкрепа“ на президента и се самоопределя като пропрезидентска. По думите на Атанасов партията е официално учредена на конгрес, проведен на 27 декември в Несебър, с участието на 570 души, като регистрацията ѝ предстои в първите дни на новата година.
Председателят на формацията заяви още, че партията няма за цел да отклонява гласове от президента, като подчерта, че Румен Радев не е обявявал собствен политически проект.
По думите му, ако държавният глава реши да влезе пряко в политиката и да участва в избори, настоящото ръководство на „Трети март“ би подало оставка.
С този си отговор тъпанаринът Тихомир Атанасов се дезавуира като агент-провокатор и измамник, точно както го характеризира генералът.
Какво се възмущава,и той измамник,и те измамници,хърбел за щърбел?пРЕЗИДЕНТА НА ФАШИНГТОН СЕ ПРОВАЛИ И КАТО ПРОЕКТАНТ ,ПОРАДИ НЕГОВИТЕ недостатъци и нерешителност,той не знае дори какво и как ще прави и защо,мафиата си върлува , резидента наблюдава,какво да направи,как да се опълчи срещу цялата мутрафония,която се структурира цели 36г.,повсеместно бъка от мутрафонски ОПГ-та,грухтят четинести шопари,качени на огромни джипове,резидента трябва да се превърне в Пиночет ,за да се справи с тая безчислена пасмина,която е завладяла страната и всичко изглежда загубено.