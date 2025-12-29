Партия „Трети март“ с първи коментар, след като Радев ги нарече „измамници“

„Реакцията на президента Румен Радев е адекватна. Защо? Защото той, ако потвърди, че е наш лидер – какъвто и да било, формален или неформален – нарушава Конституцията. Следователно трябва да ходи на Конституционен съд. Предполагам, че това е породило така острата му реакция“.

Това заяви председателят на партия Трети март Тихомир Атанасов по повод категоричната позиция на президента Румен Радев, който по-рано се разграничи от формацията и определи като измамници хората, представящи се за организатори на негова партия.

„Има слухове за някакви хора, които обикалят страната, събират пари (от името на държавния глава – бел. ред.) и правят нещо, но ние не сме от тях“, заяви Атанасов на пресконференция в Бургас.

От ръководството на „Трети март“ подчертаха, че формацията дава „безусловна подкрепа“ на президента и се самоопределя като пропрезидентска. По думите на Атанасов партията е официално учредена на конгрес, проведен на 27 декември в Несебър, с участието на 570 души, като регистрацията ѝ предстои в първите дни на новата година.

Председателят на формацията заяви още, че партията няма за цел да отклонява гласове от президента, като подчерта, че Румен Радев не е обявявал собствен политически проект.

По думите му, ако държавният глава реши да влезе пряко в политиката и да участва в избори, настоящото ръководство на „Трети март“ би подало оставка.