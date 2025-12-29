„Поклонът пред невинни жертви не е заплаха“: „Да, България“ с отговор на Борисов

От пресцентъра на Да, България реагираха остро на изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, публикувано днес в социалните мрежи. В позицията си от партията заявяват, че Борисов говори за „опасност“, но отказва да уточни каква точно е тя.

Според „Да, България“ е необходимо Борисов ясно да отговори каква заплаха вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената.

„Поклонът пред невинни жертви не е заплаха. Заплаха е да превръщаш паметта в повод за внушения и разделение“, подчертават от формацията.

Партията припомня, че последователно се е борила за свободата и равнопоставеността на всички български граждани и винаги е осъждала т.нар. „Възродителен процес“ и неговите продължения.

В позицията се отправя въпрос защо Бойко Борисов никога не е отишъл на Тюркян чешма и не е осъдил открито „Възродителния процес“, като се прави връзка между политическата му кариера и наследството на Държавна сигурност, както и отношенията му с Делян Пеевски.

От „Да, България“ посочват, че когато Борисов говори за „комунисти, деца и внуци“, това звучи като крайно лицемерие, имайки предвид собствените му публични разкази за пътя му в системата и близостта му с Тодор Живков.

Втората и по-съществена причина за реакциите на Борисов, според партията, не е „страх за България“, а страх от разпада на политически и изборни схеми, свързвани с влияние в смесените райони и контрол върху вота.

„Това не е страх за държавата, а страх от гражданите“, се казва още в позицията, като се подчертава, че истинската „опасност“ за Борисов и Пеевски е възможността хората да гласуват свободно, без натиск и зависимости.

В заключение от „Да, България“ заявяват, че:

„Опасно не е да почетеш жертвите. Опасно е да управляваш чрез зависимости, компромати и изнудване — и после да се уплашиш, че зависимостите вече не работят.“

Според партията, свободното гласуване на българските турци би имало тектонично значение за българската политика, а този процес тепърва предстои.