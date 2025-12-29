НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Последната седмица на 2025 г. започва със слънце и силен вятър: Какво време ни очаква до края на годината

          0
          17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Последната седмица на 2025 година започва с преобладаващо слънчево време, но и с осезаем вятър. Първата половина на новогодишната седмица ще премине с минимални атмосферни смущения. И в понеделник, и във вторник се очакват временни усилвания на вятъра от запад-северозапад, като поривите на места ще са по-силни.

          - Реклама -

          Сутрешните температури ще са около и малко под нулата, а в най-топлите часове в понеделник термометрите ще показват между 4 и 9 градуса, докато във вторник ще е с 1–2 градуса по-топло.

          Макар и не с такава сила, вятърът ще продължи да създава дискомфорт и в първите дни на новогодишната седмица. Поривите ще достигат 60–70 км/ч в отделни райони. Жълт код за опасно време е в сила за почти цялата страна.

          Сняг, студ и силен вятър за Нова година Сняг, студ и силен вятър за Нова година

          Какво време ни очаква за Нова година

          На 31 декември и 1 януари се очакват временни заоблачавания. В нощта срещу 31 декември са възможни изолирани локални снеговалежи в планините, Предбалкана и Североизточна България. Ще остане ветровито, като по-силни пориви се очакват в Северна България.

          Последният ден на годината ще бъде студен, с температури в много райони около нулата. Новогодишната нощ и ранните часове на 1 януари ще са мразовити, като температурите ще паднат до минус 10 градуса.

          Затопляне след празниците

          В дните до Йордановден и Ивановден страната ще попадне под влияние на по-топъл средиземноморски въздух, който временно ще изтласка студа. Предварителните прогнози сочат променлива, разкъсваща се облачност, без валежи и дневни температури между 10 и 15 градуса.

          Според ранните прогнози, валежна обстановка е възможна около 8–9 януари, когато се очаква преминаващо атмосферно смущение с валежи от дъжд и сняг.

          Последната седмица на 2025 година започва с преобладаващо слънчево време, но и с осезаем вятър. Първата половина на новогодишната седмица ще премине с минимални атмосферни смущения. И в понеделник, и във вторник се очакват временни усилвания на вятъра от запад-северозапад, като поривите на места ще са по-силни.

          - Реклама -

          Сутрешните температури ще са около и малко под нулата, а в най-топлите часове в понеделник термометрите ще показват между 4 и 9 градуса, докато във вторник ще е с 1–2 градуса по-топло.

          Макар и не с такава сила, вятърът ще продължи да създава дискомфорт и в първите дни на новогодишната седмица. Поривите ще достигат 60–70 км/ч в отделни райони. Жълт код за опасно време е в сила за почти цялата страна.

          Сняг, студ и силен вятър за Нова година Сняг, студ и силен вятър за Нова година

          Какво време ни очаква за Нова година

          На 31 декември и 1 януари се очакват временни заоблачавания. В нощта срещу 31 декември са възможни изолирани локални снеговалежи в планините, Предбалкана и Североизточна България. Ще остане ветровито, като по-силни пориви се очакват в Северна България.

          Последният ден на годината ще бъде студен, с температури в много райони около нулата. Новогодишната нощ и ранните часове на 1 януари ще са мразовити, като температурите ще паднат до минус 10 градуса.

          Затопляне след празниците

          В дните до Йордановден и Ивановден страната ще попадне под влияние на по-топъл средиземноморски въздух, който временно ще изтласка студа. Предварителните прогнози сочат променлива, разкъсваща се облачност, без валежи и дневни температури между 10 и 15 градуса.

          Според ранните прогнози, валежна обстановка е възможна около 8–9 януари, когато се очаква преминаващо атмосферно смущение с валежи от дъжд и сняг.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Блокада по границата с Гърция: Затвориха пунктовете „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ за камиони

          Дамяна Караджова -
          Важна информация за шофьорите, пътуващи към границата с Гърция. Заради поредна блокада на гръцките фермери движението на товарни автомобили
          Инциденти

          25-годишен футболист почина по време на благотворителен турнир във Видин

          Дамяна Караджова -
          25-годишният футболист на ОФК „Бдин Видин“ Ангел Петров е загубил живота си по време на благотворителен турнир
          Общество

          Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

          Дамяна Караджова -
          Три дни преди приемането на еврото у нас от таксиметровия бранш предупреждават за възможни сериозни проблеми в първите часове на 1 януари.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions