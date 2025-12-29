Последната седмица на 2025 г. започва със слънце и силен вятър: Какво време ни очаква до края на годината

Последната седмица на 2025 година започва с преобладаващо слънчево време, но и с осезаем вятър. Първата половина на новогодишната седмица ще премине с минимални атмосферни смущения. И в понеделник, и във вторник се очакват временни усилвания на вятъра от запад-северозапад, като поривите на места ще са по-силни.

Сутрешните температури ще са около и малко под нулата, а в най-топлите часове в понеделник термометрите ще показват между 4 и 9 градуса, докато във вторник ще е с 1–2 градуса по-топло.

Макар и не с такава сила, вятърът ще продължи да създава дискомфорт и в първите дни на новогодишната седмица. Поривите ще достигат 60–70 км/ч в отделни райони. Жълт код за опасно време е в сила за почти цялата страна.

Какво време ни очаква за Нова година

На 31 декември и 1 януари се очакват временни заоблачавания. В нощта срещу 31 декември са възможни изолирани локални снеговалежи в планините, Предбалкана и Североизточна България. Ще остане ветровито, като по-силни пориви се очакват в Северна България.

Последният ден на годината ще бъде студен, с температури в много райони около нулата. Новогодишната нощ и ранните часове на 1 януари ще са мразовити, като температурите ще паднат до минус 10 градуса.

Затопляне след празниците

В дните до Йордановден и Ивановден страната ще попадне под влияние на по-топъл средиземноморски въздух, който временно ще изтласка студа. Предварителните прогнози сочат променлива, разкъсваща се облачност, без валежи и дневни температури между 10 и 15 градуса.

Според ранните прогнози, валежна обстановка е възможна около 8–9 януари, когато се очаква преминаващо атмосферно смущение с валежи от дъжд и сняг.