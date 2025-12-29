Последни дни преди еврото: ключова информация и важни срокове за гражданите

Остават само три дни до въвеждането на еврото, а 29 и 30 декември са последните работни дни за тази година. След това първият работен ден ще бъде 5 януари, когато в страната ще се разплаща едновременно в лева и евро – до края на месеца.

Експертите напомнят няколко важни съвета за по-спокойно посрещане на новата година. Препоръчително е хората да разполагат с достатъчно пари в брой, тъй като в първите часове след полунощ се очаква временно спиране на плащанията с карти и онлайн услуги.

Също така се препоръчва битовите сметки да бъдат платени преди 30 декември, особено ако това се прави онлайн, за да се избегнат закъснения и просрочия.

Експертите съветват още да не се бърза с обмяната на пари, тъй като към момента условията не са изгодни. Фиксираният курс от 1,95583 лева за 1 евро ще стане задължителен от 1 януари.

В оставащите два работни дни гражданите могат да се възползват и от по-ниските такси за подмяна на лични документи. В момента издаването на нова лична карта струва 18 лева, но от 1 януари цената ще се увеличи на 30 лева.