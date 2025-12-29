НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Приеха по спешност в болница Камен Алипиев

          8
          445
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът Камен Алипиев, по-известен като Кедъра, съобщи в личния си профил във Facebook, че е приет в болница заради бронхоспазъм. В публикацията си той отправя предупреждение към последователите си да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава.

          „От сутринта се чудя дали да споделя, но е поучително – слушайте тялото си. Аз не го направих и вместо да се насладя на Стефановден, да се кача на Черни връх за трибют в чест на Леми Килмистър и да присъствам на интересния мач от българското баскетболно първенство във Варна, си седя в болницата, където ми вливат разни течности“, написа Алипиев.

          - Реклама -

          Журналистът уточнява, че състоянието му е резултат от собствена небрежност. С присъщото си чувство за хумор той допълва, че има реална опасност да пропусне не само новогодишните празници, но и Васильовден.

          Журналистът Камен Алипиев, по-известен като Кедъра, съобщи в личния си профил във Facebook, че е приет в болница заради бронхоспазъм. В публикацията си той отправя предупреждение към последователите си да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава.

          „От сутринта се чудя дали да споделя, но е поучително – слушайте тялото си. Аз не го направих и вместо да се насладя на Стефановден, да се кача на Черни връх за трибют в чест на Леми Килмистър и да присъствам на интересния мач от българското баскетболно първенство във Варна, си седя в болницата, където ми вливат разни течности“, написа Алипиев.

          - Реклама -

          Журналистът уточнява, че състоянието му е резултат от собствена небрежност. С присъщото си чувство за хумор той допълва, че има реална опасност да пропусне не само новогодишните празници, но и Васильовден.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари 2026 г. – указания от НАП за работодателите

          Екип Евроком -
          Считано от 1 януари 2026 г., минималната месечна работна заплата в страната се увеличава на 1213 лв., което се равнява на 620,20 евро. Новият...
          Инциденти

          Две жертви и ранени след тежък сблъсък на Присовските завои край Велико Търново

          Владимир Висоцки -
          Двама души загубиха живота си при тежко пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и тежкотоварен камион в района на Присовските завои, в непосредствена близост до...
          Крими

          Въоръжен грабеж на търговски обект в София, няма пострадали

          Владимир Висоцки -
          Въоръжен грабеж е извършен в търговски обект на територията на София. Информацията бе потвърдена официално за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните...

          8 КОМЕНТАРА

          1. Не сте сам. И аз, и съпругът ми, с 39°. Довлекли сме си израелски вирус, вероятно. Дано посрещнем Новата. Бързо оздравяване Ви желаем, и едно наздраве за такива като нас… 🙂

          6. Ама вие не давате някой да се изкашля и веднага ни уведомявате,дали ни интересува чак толкова!?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions