Приеха по спешност в болница Камен Алипиев

Журналистът Камен Алипиев, по-известен като Кедъра, съобщи в личния си профил във Facebook, че е приет в болница заради бронхоспазъм. В публикацията си той отправя предупреждение към последователите си да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава.

„От сутринта се чудя дали да споделя, но е поучително – слушайте тялото си. Аз не го направих и вместо да се насладя на Стефановден, да се кача на Черни връх за трибют в чест на Леми Килмистър и да присъствам на интересния мач от българското баскетболно първенство във Варна, си седя в болницата, където ми вливат разни течности", написа Алипиев.

Журналистът уточнява, че състоянието му е резултат от собствена небрежност. С присъщото си чувство за хумор той допълва, че има реална опасност да пропусне не само новогодишните празници, но и Васильовден.