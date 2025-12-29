Руският президент Владимир Путин инструктира руското военно ръководство да продължат да изпълняват задачите в Украйна в съответствие с плановете на Генералния щаб, предава РИА Новости.

„Командирите на войсковите групи вече докладваха за ситуацията и ви моля да продължите да изпълнявате задачите на специалната военна операция в съответствие с плановете и намеренията на Генералния щаб“, заяви Путин в понеделник по време на среща относно ситуацията в Украйна.

По думите му, подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват навсякъде, по цялата линия на бойно съприкосновение.

„Подразделения на ВСУ отстъпват навсякъде, по цялата линия на бойно съприкосновение“, отбеляза руският държавен глава.

Едновременно с това, той поиска от руското военно ръководство да пресича опитите на украинската армия да спре руските войски при Купянск.

„Опитите на противника да попречи на развитието на ситуацията в самия Купянск, разбира се, също трябва да бъдат решително пресечени“, заяви Путин.

Руският президент заяви, че обкръжената на левия бряг на река Оскол групировка на ВСУ постепенно „се топи“.

Според Путин, превземането на „новите региони“ – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области – се осъществява поетапно в съответствие с военните планове.

„Задачите по освобождаването на Донбас, Запорожка и Херсонска области се изпълняват поетапно в съответствие с плана за специалната военна операция“, посочи държавният глава.

Превземането на Северск и ефективната работа в Константиновка сега са създали добри условия за по-нататъшното настъпление на руската армия.

„Всички ние прекрасно разбираме, че освобождението на Северск и ефективната работа в Константиновка позволява на войските да създадат условия за по-нататъшно настъпателно развитие и превземане на целия Славяно-Дружковско-Краматорски район, цялата тази агломерация“, заяви Путин по време на съвещанието за ситуацията в Украйна.

Освен това той заръча на руското военно ръководство през 2026 година да продължи работата по създаване на „зона за сигурност“ по граничните райони.

Генерал-полковник Евгений Никифоров от руските въоръжени сили, командир на групировката „Север“, докладва на Путин в понеделник, че зоната за сигурност в Сумска област е с дълбочина над 16 километра и ширина 60 километра.

„Това е много важна задача, тъй като гарантира сигурността на граничните райони на Русия. И тази работа със сигурност трябва да продължи през 2026 г.“, заяви Путин, коментирайки доклада на военните за създаването на зоната за сигурност.

Също така руският президент заръча на бойците от групировка „Днепър“ да се готвят да подкрепят колегите си от група „Восток“ по превземането на Запорожие.

„Разбираме и напълно си даваме сметка, че противникът, който е точно срещу вас, се готви за отбрана там от много години и знаем колко трудна е ситуацията там. Въпреки това вие успявате да изпълнявате задачите, пред които е изправена вашата групировка. Разбира се, в близко бъдеще трябва да продължим настъплението съвместно с групировката „Восток“ за освобождаване на Запорожие“, заяви Путин.