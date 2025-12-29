Путин утвърди „Ден на паметта на жертвите на геноцида на съветския народ“ и закон за кръстовете на герба на Русия

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, с който 19 април се обявява за „Ден в памет на жертвите на геноцида срещу съветския народ“. Едновременно с това държавният глава подписа указ, с който официално се закрепва изображението на кръстове на герба на страната, съобщава РИА Новости.

Според новия закон, възпоменателната дата ще се отбелязва ежегодно на 19 април. Тази дата е избрана с причина: на 19 април 1943 г. е издаден Указ № 39, който за първи път официално кодифицира политиката на нацистките окупационни власти за умишлено унищожаване на цивилното население на СССР и полага правната основа за подвеждане под отговорност на виновните.

Съгласно втория документ, малките корони, голямата корона и кълбото на държавния символ вече трябва да бъдат увенчани с прави, равнораменни четиривърхи кръстове с разширяващи се краища.

Тази промяна е направена, както е подчертано в обяснителната бележка, за да се предотврати изкривяването на един от официалните държавни символи на страната. Законът вече е публикуван на официалния уебсайт за публикуване на правни актове и е влязъл в сила.