Русия промени тактиката си на удари по Киев

Русия е променила тактиката си при ударите срещу Киев, като е започнала да използва полети на малка височина. Това заяви в ефира на „Киев24“ Генадий Хазан, президент на Всеукраинската авиационна организация „Асоциация на частните пилоти и собственици на самолети“.

- Реклама -

„В Киев видяхме атаки на „Шахеди“ на ниска височина, в резултат на които един дрон се сблъска с проводници с високо напрежение. За съжаление, имаше и директен удар по жилищна сграда, където компактно живееха хора. Има жертви“, подчерта той.

Хазан отбеляза, че тази тактика прави дроновете по-малко видими за противовъздушната отбрана и от своя страна увеличава рисковете за цивилното население.

Според експерта руските войски умишлено избират цели в жилищни райони, засилвайки терора си срещу украинските цивилни.