Русия е променила тактиката си при ударите срещу Киев, като е започнала да използва полети на малка височина. Това заяви в ефира на „Киев24“ Генадий Хазан, президент на Всеукраинската авиационна организация „Асоциация на частните пилоти и собственици на самолети“.
„В Киев видяхме атаки на „Шахеди“ на ниска височина, в резултат на които един дрон се сблъска с проводници с високо напрежение. За съжаление, имаше и директен удар по жилищна сграда, където компактно живееха хора. Има жертви“, подчерта той.
Хазан отбеляза, че тази тактика прави дроновете по-малко видими за противовъздушната отбрана и от своя страна увеличава рисковете за цивилното население.
Според експерта руските войски умишлено избират цели в жилищни райони, засилвайки терора си срещу украинските цивилни.
Ей това всяка тъпа Копейка трябва да го прочете:
„руските войски умишлено избират цели в жилищни райони, засилвайки терора си срещу украинските цивилни“.
Ето това правят Орките – убиват жени, деца и старци докато спят в леглата си.
Изобретателни убийци са руснаците. Викате, че тактиката са променили…