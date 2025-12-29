НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е на по-малко от 20 километра от град Суми

          Руските въоръжени сили са на по-малко от 20 километра от град Суми, съобщи Евгений Никифоров, командир на руската групировка войски „Север“, цитиран от РИА Новости.

          „Предните части са на по-малко от 20 километра от регионалния център“, заяви Никифоров в доклад до руския президент Владимир Путин по време на среща за ситуацията в Украйна, визирайки регионалния център на Сумска област.

          „Предните части са на по-малко от 20 километра от регионалния център“, заяви Никифоров в доклад до руския президент Владимир Путин по време на среща за ситуацията в Украйна, визирайки регионалния център на Сумска област.

