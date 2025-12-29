Руската армия е на по-малко от 20 километра от град Суми

Руските въоръжени сили са на по-малко от 20 километра от град Суми, съобщи Евгений Никифоров, командир на руската групировка войски „Север“, цитиран от РИА Новости.
„Предните части са на по-малко от 20 километра от регионалния център“, заяви Никифоров в доклад до руския президент Владимир Путин по време на среща за ситуацията в Украйна, визирайки регионалния център на Сумска област.
Само да не им свършат магаретата и мотопедите, че и до Берлин искат да се поразходят.
Тия дни ще го превземат за пети път.
Значи след 3 години ще е на 500 метра
Внимание : Евроком със свойте вицове продължава ……..
Velin Pavlov дали?
ЩЕ ГО ПРЕВЗЕМАТ СЛЕД ТРИ ДНЯ!!
Ама те не го ли превзеха преди 2 години? 👽
Pavel Cho те и за 3 дни щяха да са в Киев, пък то кое време стана 😀😀😀
Те и дебилите непрекъснато цитират някакъв натовски генерал и обичат пропаганда тип Гьобелс,че една лъжа повторена 100 пъти става истина ама това е само за слаботоковите ☝🏼
Pavel Cho Тогава превзеха Соледар и Артьомовск!
Бончо Боеве Да, излишно е.
Pavel Cho влязоха в сумска област ☝🏼. Никой не е казвал че са превзели Суми град . Я вземете отворете картата , по образовайте се малко и после пишете 🤦🏼♂️
Руските войски от почти четири години стоят там!!!
Fifa Dimitrov те не са мръднали от там
Глупости! Още преди една година го ,,освободиха“.
Филип Филипов , така , е … гледай, само к’во става другата седмица…