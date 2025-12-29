НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия удря групировката на ВСУ в Славянск и Краматорск от югозапад

          1
          171
          Предполагаемо настъпление на руската армия
          Предполагаемо настъпление на руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Една от теориите, обсъждани в момента от западните анализатори, изглежда като цяло логична и не противоречи на вече наблюдаваните действия на Русия срещу групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в районите на Славянск и Краматорск, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Вместо фронтална атака през Лиман се предполага флангова атака от югозапад, следвайки модел, използван преди това в други райони, включително Покровск. По същество, атака с обръщане в тила. Фронталният подход към добре подготвена агломерация би нанесъл максимални загуби с минимална скорост на настъпление. Фланговата атака, от друга страна, позволява разтягане на отбраната, нарушавайки логистиката и принуждава ВСУ или да се оттеглят, или да изразходват резерви за закърпване на фланговете си.

          Косвено подкрепя този сценарий активността на Русия в съседни сектори на фронта, където линията постепенно се изправя, създавайки условия за натиск не директно, а чрез заплахата от обгръщане. Това не е нито бърз, нито зрелищен вариант, но е в съответствие с общия модел на операциите през последните месеци: минимално настъпление, максимално изтощение.

          Ако този сценарий действително се осъществи, ключовият проблем за ВСУ няма да бъде задържането на самите Славянск и Краматорск, а откъде да се вземат сили, за да се затвори югозападното направление, без да се излагат на риск други райони.

          Една от теориите, обсъждани в момента от западните анализатори, изглежда като цяло логична и не противоречи на вече наблюдаваните действия на Русия срещу групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в районите на Славянск и Краматорск, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Вместо фронтална атака през Лиман се предполага флангова атака от югозапад, следвайки модел, използван преди това в други райони, включително Покровск. По същество, атака с обръщане в тила. Фронталният подход към добре подготвена агломерация би нанесъл максимални загуби с минимална скорост на настъпление. Фланговата атака, от друга страна, позволява разтягане на отбраната, нарушавайки логистиката и принуждава ВСУ или да се оттеглят, или да изразходват резерви за закърпване на фланговете си.

          Косвено подкрепя този сценарий активността на Русия в съседни сектори на фронта, където линията постепенно се изправя, създавайки условия за натиск не директно, а чрез заплахата от обгръщане. Това не е нито бърз, нито зрелищен вариант, но е в съответствие с общия модел на операциите през последните месеци: минимално настъпление, максимално изтощение.

          Ако този сценарий действително се осъществи, ключовият проблем за ВСУ няма да бъде задържането на самите Славянск и Краматорск, а откъде да се вземат сили, за да се затвори югозападното направление, без да се излагат на риск други райони.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бивш външен министър на Полша: Европа загуби тежко войната с Русия, губи я и Украйна – въпросът е само колко

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин ще излезе победител в преговорите между лидерите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Европа вече е...
          Война

          Три четвърти от украинците не подкрепят предаването на окупираните територии на Русия

          Иван Христов -
          За мнозинството украински граждани някои искания в 28-те точки на така наречения „мирен план“ на президента на САЩ са неприемливи. Украинците са оценили четири...
          Война

          DeepState: Руснаците разстреляха украински пленници при Гуляйполе

          Иван Христов -
          Според информация на аналитичния проект DeepState, на 20 декември руски войски са застреляли и убили трима членове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions