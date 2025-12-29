Руската армия удря групировката на ВСУ в Славянск и Краматорск от югозапад

Една от теориите, обсъждани в момента от западните анализатори, изглежда като цяло логична и не противоречи на вече наблюдаваните действия на Русия срещу групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в районите на Славянск и Краматорск, пише „Военная Хроника“.

Вместо фронтална атака през Лиман се предполага флангова атака от югозапад, следвайки модел, използван преди това в други райони, включително Покровск. По същество, атака с обръщане в тила. Фронталният подход към добре подготвена агломерация би нанесъл максимални загуби с минимална скорост на настъпление. Фланговата атака, от друга страна, позволява разтягане на отбраната, нарушавайки логистиката и принуждава ВСУ или да се оттеглят, или да изразходват резерви за закърпване на фланговете си.

Косвено подкрепя този сценарий активността на Русия в съседни сектори на фронта, където линията постепенно се изправя, създавайки условия за натиск не директно, а чрез заплахата от обгръщане. Това не е нито бърз, нито зрелищен вариант, но е в съответствие с общия модел на операциите през последните месеци: минимално настъпление, максимално изтощение.

Ако този сценарий действително се осъществи, ключовият проблем за ВСУ няма да бъде задържането на самите Славянск и Краматорск, а откъде да се вземат сили, за да се затвори югозападното направление, без да се излагат на риск други райони.