      понеделник, 29.12.25
          Руският дрон „Молния-2" установи рекорд по далечина на полета благодарение на терминалите Starlink

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският ударен дрон „Молния-2“ постави нов рекорд за далечина на полета, покривайки над 230 километра. Според украинския военен и политически наблюдател Александър Коваленко, това е по същество примитивно, самоделно устройство, направено от остатъчни материали, като най-скъпите части от него остават бойната глава и терминалът Starlink, предава УНИАН.

          „Това самоделно устройство, изработено от пяна и пръчки, най-скъпите части от което са терминалът Starlink и бойната глава, вече е прелетяло над 230 километра. Рекордът е поставен от подразделението „Рубикон“ и е постигнат, отчасти и благодарение на поставените терминали Starlink върху тях“, отбелязва експертът.

          Той обяснява, че използването на терминали Starlink е позволило дронът да бъде управляван в реално време на значително разстояние.

          В момента Русия оборудва „Молния-2“ с различни видове бойни глави. Те включват кумулативни заряди КЗ-6, противотанкови мини ТМ-62 и ПТМ, както и сдвоени термобарични заряди от РПО-А „Шмель“.

          Предвид регистрираната далечина на полета и възможността за дистанционно управление, този дрон потенциално представлява сериозна заплаха за дълбокия тил на Украйна.

          „Като се имат предвид установените полетни данни на този ударен дрон и управлението му в реално време, той би могъл да представлява сериозна заплаха за тилови райони, особено Чернигов, Полтава, Одеса и други“, отбелязва анализаторът.

          Коваленко отбелязва: „Молния-2“ е евтино и технологично примитивно оръжие, като основното ограничение за широкото му използване остава достъпът до контрабандни терминали Starlink. Ако този проблем стане системен и непреодолим за руските окупационни сили, заплахата от използване на такива дронове на големи разстояния може да бъде значително намалена“.

