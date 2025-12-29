НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          Семействата на жертвите от стрелбата на плажа Бонди настояват за кралска комисия заради ръста на антисемитизма

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Семейства на жертвите на стрелбата на плажа Бонди призоваха австралийския премиер Антъни Албанезе да създаде кралска комисия – независимо обществено разследване – по повод „бързия растеж на антисемитизма“, предупреждавайки, че без предприемане на действия могат да бъдат загубени още животи.

          Бащата и синът Саджид и Навид Акрам са обвинени в нападение срещу събралите се хора, празнуващи Ханука, на плажа Бонди в Сидни на 14 декември, при което загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. Властите определиха нападението като антисемитска терористична атака.

          Седемнадесет семейства, в писмо, публикувано в понеделник, призоваха премиера „незабавно да създаде Кралска комисия на Британската общност за разследване на бързото нарастване на антисемитизма в Австралия“ и да проучи „провалите на правоприлагащите органи, разузнаването и политиката, довели до клането на плажа Бонди“.

          „Искаме отговори и решения“, написаха семействата.

          „Трябва да знаем защо ясните предупредителни знаци бяха игнорирани, как антисемитската омраза и ислямският екстремизъм бяха допуснати да се разрастват опасно и безконтролно, и какви промени трябва да бъдат направени, за да се защитят всички австралийци в бъдеще.“

          Антъни Албанезе досега се противопоставя на призивите за федерално разследване, като се позовава на необходимостта от спешни действия, а не от „разделяне и забавяне“.

          Миналата седмица той заяви, че кралска комисия, ръководена от щата Нов Южен Уелс, където е станала стрелбата, би била достатъчна, и обеща пълна подкрепа от федералното правителство.

          Федералното правителство предложи пакет от реформи, включително промени в законите за притежание на оръжие и разпалване на омраза, както и проверка на работата на полицията и разузнавателните служби.

          Семействата на убитите обаче заявиха, че това „не е достатъчно“.

          „Загубихме родители, съпрузи, деца и баби и дядовци. Нашите близки празнуваха Ханука на плажа Бонди – фестивал на светлината и радостта – на емблематично обществено място, което би трябвало да е безопасно“, се казва в писмото.

          „Дължите ни отговори. Дължите ни отговорност. И дължите на австралийците истината.“

          Според семействата възходът на антисемитизма е „национална криза“, а „заплахата не изчезва“.

          „Нуждаем се от решителни действия сега. Нуждаем се от лидерство сега. Не можете да върнете нашите близки. Но с добре ръководена Кралска комисия на Британската общност и решителни действия може да успеете да спасите много повече хора.“

          50-годишният Саджид Акрам беше застрелян от полицията по време на нападението. Той е индийски гражданин, влязъл в Австралия с виза през 1998 г.

          24-годишният му син Навид, австралийски гражданин по рождение, остава в поправителен дом и е обвинен в тероризъм, 15 убийства, извършване на „терористичен акт“ и поставяне на бомба с цел причиняване на вреда.

          Той все още не се е признал за виновен по повдигнатите обвинения.

