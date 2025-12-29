Семействата на жертвите от стрелбата на плажа Бонди настояват за кралска комисия заради ръста на антисемитизма

Семейства на жертвите на стрелбата на плажа Бонди призоваха австралийския премиер Антъни Албанезе да създаде кралска комисия – независимо обществено разследване – по повод „бързия растеж на антисемитизма“, предупреждавайки, че без предприемане на действия могат да бъдат загубени още животи.

Бащата и синът Саджид и Навид Акрам са обвинени в нападение срещу събралите се хора, празнуващи Ханука, на плажа Бонди в Сидни на 14 декември, при което загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. Властите определиха нападението като антисемитска терористична атака.

Седемнадесет семейства, в писмо, публикувано в понеделник, призоваха премиера „незабавно да създаде Кралска комисия на Британската общност за разследване на бързото нарастване на антисемитизма в Австралия“ и да проучи „провалите на правоприлагащите органи, разузнаването и политиката, довели до клането на плажа Бонди“.

„Искаме отговори и решения“, написаха семействата.

„Трябва да знаем защо ясните предупредителни знаци бяха игнорирани, как антисемитската омраза и ислямският екстремизъм бяха допуснати да се разрастват опасно и безконтролно, и какви промени трябва да бъдат направени, за да се защитят всички австралийци в бъдеще.“

Антъни Албанезе досега се противопоставя на призивите за федерално разследване, като се позовава на необходимостта от спешни действия, а не от „разделяне и забавяне“.

Миналата седмица той заяви, че кралска комисия, ръководена от щата Нов Южен Уелс, където е станала стрелбата, би била достатъчна, и обеща пълна подкрепа от федералното правителство.

Федералното правителство предложи пакет от реформи, включително промени в законите за притежание на оръжие и разпалване на омраза, както и проверка на работата на полицията и разузнавателните служби.

Семействата на убитите обаче заявиха, че това „не е достатъчно“.

„Загубихме родители, съпрузи, деца и баби и дядовци. Нашите близки празнуваха Ханука на плажа Бонди – фестивал на светлината и радостта – на емблематично обществено място, което би трябвало да е безопасно“, се казва в писмото.

„Дължите ни отговори. Дължите ни отговорност. И дължите на австралийците истината.“

Според семействата възходът на антисемитизма е „национална криза“, а „заплахата не изчезва“.

„Нуждаем се от решителни действия сега. Нуждаем се от лидерство сега. Не можете да върнете нашите близки. Но с добре ръководена Кралска комисия на Британската общност и решителни действия може да успеете да спасите много повече хора.“

50-годишният Саджид Акрам беше застрелян от полицията по време на нападението. Той е индийски гражданин, влязъл в Австралия с виза през 1998 г.

24-годишният му син Навид, австралийски гражданин по рождение, остава в поправителен дом и е обвинен в тероризъм, 15 убийства, извършване на „терористичен акт“ и поставяне на бомба с цел причиняване на вреда.

Той все още не се е признал за виновен по повдигнатите обвинения.