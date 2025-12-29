НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Война

          Сергей Лавров обвини Украйна в атака срещу резиденцията на Путин във Валдай, по случая Русия променя преговорната си позиция

          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия ще преразгледа преговорната си позиция след опит на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да атакуват резиденцията на президента Владимир Путин във Валдай, Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости.

          „Като се има предвид пълното израждане на престъпния киевски режим, който е възприел политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, отбеляза първият дипломат на Москва.

          В нощта на 28 срещу 29 декември 2025 г. Украйна е извършила атака с 91 дрона с голям обсег срещу резиденцията на Путин. Всички безпилотни летателни апарати са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана; няма данни за жертви. „Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор“, увери министърът.

          Лавров също така подчерта, че Москва не възнамерява да се оттегля от преговорите за Украйна с Вашингтон.

          „Бихме искали да посочим, че това действие беше извършено по време на интензивни преговори между Русия и САЩ за разрешаване на украинския конфликт“, добави той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп определи Нетаняху като „труден понякога“ по време на среща в Мар-а-Лаго

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е „труден понякога“. Коментарът беше направен по време на посрещането на израелския лидер в...
          Война

          Зеленски: Мнозинството от украинците искат мир, но 85 процента са против изтегляне на ВСУ от Донбас

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинците искат справедлив мир. Докато 87% от украинските граждани са „за“ мир, 85% не подкрепят изтеглянето на...
          Война

          Доналд Туск: Краят на мирните преговори за Украйна е далеч

          Иван Христов -
          Декларацията за участие на САЩ в гаранциите за сигурност е успех в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Преговорите обаче все още са...

          70 КОМЕНТАРА

          1. „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“, какви измишльотини бълнувате като btv и другите телевизии – „обвини“??? Факт е!!! Получавате готови съобщения и ги публикувате, а четете ли реакциите ни!? Жалки сте!

          9. Нормално!С всеки изминат ден ,претенциите им ще са по-големи!Без ,Одеса, Николаев и Харков ,СВО няма смисъл!Колкото и да не ви се иска,мача е свирен в Аляска!С ако се стигне до продължения да му мислим ние и Румъния!

          12. Истината е, че не украинците са се опитали да чушнат Путин, а англичаните. Другата истина е, че в крайна сметка ще го отнесат украинците.

          14. Абе, някак доста пъти аха да се разберат и все нещо й докривява на Русия. Та не знам, ракетата ли е крива…

          18. Nikolinka Staykova, който е разбуждал мечка винаги е съжалявал. Русия е като лавина – не може да бъде спряна.

          19. Чюдя се на търпението на Путин. До сега всичко щеше да бъде забравено. Фашизма още не е унищожен.

          25. Английски подлоги, продажници украински. Време е на Зеления клоун да падне самолета.

          26. Поредната лъжа да се измъкнат от преговорите. Рашистите искат цяла Украйна и това ще им бъде края

            • Зад Завесата Ще ударят здраво нацистите в Киев!
              Ще бягат като плъхове!
              Това е по заповед на МИ6?!?
              Това е тревожно.

            • Зад Завесата точно така , цяла Украйна ще е Руска. Ще им оставят едно малко парче Украинска земя около Лвов. А дали ще им е края като на наркомана , времето ще покаже.

            • Зад Завесата лъжи от националната телевизия ли? Това не си ти. Ами излез пред завесата и докажи. Стига с твоите ЛЪЖИ.

            • Зад Завесата Ама няма да е лошо и Балтийските републики да присъединим а и Финландия би било добре!

          30. Най интересни са болните на.. цитА, сложили профили снимки с деца, свои, чужди-без значение… Не можеш да му кажеш какво мислиш за фаши… З.. Ма и за… него, че има дете да го пази.

          34. Больно, а тавариш 😂? Так надо.
            Няма спокойствие за вас Орки подли. Боляло викаш?

          36. Който го е страх от мечки не ходи в гората. Или с други думи, ние можем да нахлуваме с танкове и трошим сгради, инфраструктура и да трепем милиони, но ако нас ни ударят в отговор… Още мале, проваля се „мирният процес“ верно ли бе кон ?

          39. Русия би трябвало преди всичко да си измени позицията по водене на войната и да приключва окончателно с това фашизирано гнездо на оси, а не държавно образование, което сее вируса на войната из цяла Европа. Няма Украйна, няма проблем, това е кардиналното решение.

          40. Колкото повече украинската хунта, дразни Русия, толкова по силно ще страдат.Време е украинци да се осъзнаят и да се освободят от корумпираните управници.Русия е по определение непобедима.

