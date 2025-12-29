Сергей Лавров обвини Украйна в атака срещу резиденцията на Путин във Валдай, по случая Русия променя преговорната си позиция

Русия ще преразгледа преговорната си позиция след опит на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да атакуват резиденцията на президента Владимир Путин във Валдай, Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости.

„Като се има предвид пълното израждане на престъпния киевски режим, който е възприел политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, отбеляза първият дипломат на Москва.

В нощта на 28 срещу 29 декември 2025 г. Украйна е извършила атака с 91 дрона с голям обсег срещу резиденцията на Путин. Всички безпилотни летателни апарати са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана; няма данни за жертви. „Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор“, увери министърът.

Лавров също така подчерта, че Москва не възнамерява да се оттегля от преговорите за Украйна с Вашингтон.

„Бихме искали да посочим, че това действие беше извършено по време на интензивни преговори между Русия и САЩ за разрешаване на украинския конфликт“, добави той.