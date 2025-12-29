Сергей Лавров обвини Украйна в атака срещу резиденцията на Путин във Валдай, по случая Русия променя преговорната си позиция

Русия ще преразгледа преговорната си позиция след опит на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да атакуват резиденцията на президента Владимир Путин във Валдай, Новгородска област, обяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости.
„Като се има предвид пълното израждане на престъпния киевски режим, който е възприел политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, отбеляза първият дипломат на Москва.
В нощта на 28 срещу 29 декември 2025 г. Украйна е извършила атака с 91 дрона с голям обсег срещу резиденцията на Путин. Всички безпилотни летателни апарати са били унищожени от силите за противовъздушна отбрана; няма данни за жертви. „Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор“, увери министърът.
Лавров също така подчерта, че Москва не възнамерява да се оттегля от преговорите за Украйна с Вашингтон.
„Бихме искали да посочим, че това действие беше извършено по време на интензивни преговори между Русия и САЩ за разрешаване на украинския конфликт“, добави той.
„ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“, какви измишльотини бълнувате като btv и другите телевизии – „обвини“??? Факт е!!! Получавате готови съобщения и ги публикувате, а четете ли реакциите ни!? Жалки сте!
Никой не се е и съмнявал, че Русия не иска да спре войната
това преди или след като русия превзе Купянск е станало?
🤣
Нима? Руска сволач!
Nikolinka Staykova – не знам дали е дрислива но Киев вече е наблизо!
На джудженцето неговите вече го погнаха 😊
Провокация на англичаните , тъпите украинци скъпо ще платят за глупоста си .
Атакс
Нормално!С всеки изминат ден ,претенциите им ще са по-големи!Без ,Одеса, Николаев и Харков ,СВО няма смисъл!Колкото и да не ви се иска,мача е свирен в Аляска!С ако се стигне до продължения да му мислим ние и Румъния!
Довечера първи транш репарации
Секса ще започне скоро!
Истината е, че не украинците са се опитали да чушнат Путин, а англичаните. Другата истина е, че в крайна сметка ще го отнесат украинците.
Нека намерят квото търсят..
Абе, някак доста пъти аха да се разберат и все нещо й докривява на Русия. Та не знам, ракетата ли е крива…
SUNNY BEACH Transfers Official – още малко и ще има трибагреник издигнат в Киев.
И как да има преговори?
Бой! До последния фашист!
Жалко, че не е бил вътре …
Nikolinka Staykova, който е разбуждал мечка винаги е съжалявал. Русия е като лавина – не може да бъде спряна.
Чюдя се на търпението на Путин. До сега всичко щеше да бъде забравено. Фашизма още не е унищожен.
Русия беше велика преди да се срещне с Украйна 😂
Дефинирайте фашизъм ?
Ей соросоидни те няма да спрат…
Фашисти, сър!
И после реват……..Всички луди са се събрали там…..
Elena Varguleva Аха , виждам един !
Сега една ракета към родният град Кривой Рог на Зеленски Орешник.
Бой до последна украйнска свиня
Английски подлоги, продажници украински. Време е на Зеления клоун да падне самолета.
Поредната лъжа да се измъкнат от преговорите. Рашистите искат цяла Украйна и това ще им бъде края
Зад Завесата Ще ударят здраво нацистите в Киев!
Ще бягат като плъхове!
Това е по заповед на МИ6?!?
Това е тревожно.
Зад Завесата точно така , цяла Украйна ще е Руска. Ще им оставят едно малко парче Украинска земя около Лвов. А дали ще им е края като на наркомана , времето ще покаже.
Venelin Petrov мокри сънища
Зад Завесата мокри са твоите сънища. Той и Тръмп им го каза, че няма как да победът Русия на бойното поле.
Venelin Petrov Точно така!
Зад Завесата елементарен отговор. Света вижда истината. Скоро и вие ще я видите.
Venelin Petrov под света имаш предвид няколко родни копейки ли? 4 години война и нито една цел не е усъществена. Скоро пак ще се пращат западни помощи на расията
Зад Завесата лъжи от националната телевизия ли? Това не си ти. Ами излез пред завесата и докажи. Стига с твоите ЛЪЖИ.
Зад Завесата Ама няма да е лошо и Балтийските републики да присъединим а и Финландия би било добре!
Vinkelo Dimitrov кои сте вие? Пиянките от кръчмата ли?
Зад Завесата Аз съм от хората,които поддържат Русия!
Зад Завесата
ДПМ
Браво , добра новина
Plamen Mateev За теб да, щото си тъп, за Зелю не!
И ответ
Еййй лош тоя Зелен…Джуджето толкова добро а той
Кой е джудже? Зелката е по-нисък.
Най интересни са болните на.. цитА, сложили профили снимки с деца, свои, чужди-без значение… Не можеш да му кажеш какво мислиш за фаши… З.. Ма и за… него, че има дете да го пази.
Е не, ще ви гледат! Мамка ви скапани, болни рашиски мозъци!
Христина Томанова недей псува, ма 🙂
Браво,и Кремъл на прах
Ооо ще има ответен удар
Больно, а тавариш 😂? Так надо.
Няма спокойствие за вас Орки подли. Боляло викаш?
Подгониха Цар Плъх
Маргарита Седевчева-Величкова Стара куха лейка.
Маргарита Седевчева-Величкова тихо ма дърто! 🤣🤣🤣
Който го е страх от мечки не ходи в гората. Или с други думи, ние можем да нахлуваме с танкове и трошим сгради, инфраструктура и да трепем милиони, но ако нас ни ударят в отговор… Още мале, проваля се „мирният процес“ верно ли бе кон ?
Louie Stevenson, ти си ебати бота 💉💉🏳️🌈🏳️🌈
Louie Stevenson , големи сте защитници на украинската шайка, но само във фейсбук. Иначе не ви се получава.
Зеленият няма да дочака да подпише мирен договор… ⁉️
Ivana Hristova ! Да! Така е! Само да превземат руснаците Бахмут /770 дней/ и след три дня Киев!
Нъл, тъй бе русофилистик?
Ivana Hristova амин
Ivana Hristova говори се че путлер не ще дочака примирие Нещо много започнали руснаците да не одобряват тази война
Ivana Hristova ми ти ще идеш да подпишеш заради него, тъкмо и Некоя руска пушка може да лъснеш докато си там…
Vladimir Todorov Що,искаш да те смени ли,що трябва да върши твоята работа,ти обичаш явно да лапаш укро.атки,аре да ти е сладко!
Тръмп Лин не си приписвай педерастлъка на други!
Бой до дупка по окраинските фашаги.!
Русия би трябвало преди всичко да си измени позицията по водене на войната и да приключва окончателно с това фашизирано гнездо на оси, а не държавно образование, което сее вируса на войната из цяла Европа. Няма Украйна, няма проблем, това е кардиналното решение.
Колкото повече украинската хунта, дразни Русия, толкова по силно ще страдат.Време е украинци да се осъзнаят и да се освободят от корумпираните управници.Русия е по определение непобедима.