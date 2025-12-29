НА ЖИВО
      понеделник, 29.12.25
          Северна Корея изстреля стратегически крилати ракети и призова за ускорено развитие на ядрените сили

          Снимка: open sources
          Красимир Попов
          Северна Корея е изстреляла две стратегически крилати ракети с голям обсег, съобщиха държавните медии в понеделник. Учението е проведено в неделя над Жълто море и е било лично ръководено от лидера на страната Ким Чен Ун, предаде държавната агенция KCNA.

          По време на учението Ким е призовал за „неограничено и устойчиво развитие“ на ядрените оръжейни сили на страната. Според KCNA това е първият подобен тест от началото на ноември.

          Южнокорейските военни съобщиха, че са засекли изстрелването на множество ракети от района на Сунан, близо до Пхенян, предаде агенция Yonhap.

          Целта на учението е била проверка на „контраофанзивната позиция и бойните способности на подразделенията за ракети с голям обсег“, уточнява KCNA.

          Правителството и управляващата партия на Северна Корея „както винаги, ще посветят всичките си усилия на неограниченото и устойчиво развитие на държавните ядрени бойни сили“, е заявил Ким Чен Ун.

          На 6 ноември Пхенян извърши и тест на балистична ракета, малко повече от седмица след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп – по време на обиколка в региона – изрази интерес да се срещне с Ким Чен Ун. Северна Корея не отговори на предложението.

          По същото време Тръмп одобри план на Южна Корея за изграждане на ядрена подводница. Анализатори предупреждават, че подобен проект вероятно ще провокира агресивен отговор от Пхенян.

          Северна Корея значително увеличи ракетните си изпитания през последните години. Според анализатори това е насочено към подобряване на способностите за прецизни удари, оказване на натиск върху САЩ и Южна Корея, както и тестване на оръжия преди евентуален износ за Русия.

          След провала на срещата на върха между Ким и Тръмп през 2019 г., породен от разногласия относно денуклеаризацията и санкциите, Пхенян многократно е заявявал своята „необратима“ ядрена независимост.

          Оттогава Ким Чен Ун е укрепил позициите си на международната сцена, включително чрез подкрепа от Москва, след като Северна Корея изпрати хиляди войници да се бият редом с руските сили във войната в Украйна.

