НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Северна Корея проведе изпитания на стратегически крилати ракети с голям обсег

          0
          16
          Ядрен тест в Северна Корея
          Ядрен тест в Северна Корея
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на стратегически крилати ракети с голям обсег в неделя, 28 декември. Според севернокорейските медии, изстрелването е потвърдило целостта на ядрения арсенал на Северна Корея и готовността му за контраатака при заплаха за сигурността, предава Reuters.

          - Реклама -

          Тестът на ракетата е поредното събитие, на което е присъствал Ким, като част от активната кампания на севернокорейския лидер за подчертаване на военния и икономическия напредък на страната преди важен конгрес на управляващата партия, който вероятно ще се проведе в началото на 2026 г.

          Крилатите ракети прелетяха над морето западно от Корейския полуостров и улучиха целта си, съобщиха севернокорейските медии.

          „Редовното тестване на надеждността и бързината на ядрените възпиращи компоненти на Северна Корея е просто отговорна мярка, тъй като страната е изправена пред различни заплахи за сигурността“, заяви Ким.

          Той също така потвърди, че Северна Корея ще продължи да полага всички усилия за „неограничено“ развитие на своите ядрени бойни сили. В понеделник, 29 декември, Обединеният комитет на началник-щабовете на южнокорейските въоръжени сили обяви, че военните на страната са засекли изстрелването на няколко севернокорейски крилати ракети в неделя сутринта от района на Сунан близо до Пхенян.

          Южнокорейското министерство на отбраната нарече действията на Северна Корея „подкопаващи мира и стабилността на Корейския полуостров“.

          Новото изстрелване на ракета идва, след като севернокорейските медии съобщиха миналата седмица, че Ким, заедно с дъщеря си, потенциален наследник, са ръководили изграждането на ядрена подводница и са контролирали изпитателни изстрелвания на ракети земя-въздух с голям обсег.

          Северна Корея може да проведе допълнителни ракетни изпитания преди Нова година, съобщи информационна агенция „Йонхап“, позовавайки се на южнокорейски военен служител.

          Хон Мин, експерт по Северна Корея в Корейския институт за национално обединение в Сеул, заяви, че изстрелването в неделя вероятно е било изпитание на модернизирани крилати ракети, способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия.

          Ким също присъства на церемонията по откриването на хартиена фабрика в неделя. През последния месец севернокорейският лидер присъства на откриването на няколко нови съоръжения, включително фабрики и хотели, тъй като страната бърза да изпълни настоящия си „петгодишен план“ за развитие преди свикването на Деветия конгрес на управляващата Работническа партия в началото на 2026 г.

          Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на стратегически крилати ракети с голям обсег в неделя, 28 декември. Според севернокорейските медии, изстрелването е потвърдило целостта на ядрения арсенал на Северна Корея и готовността му за контраатака при заплаха за сигурността, предава Reuters.

          - Реклама -

          Тестът на ракетата е поредното събитие, на което е присъствал Ким, като част от активната кампания на севернокорейския лидер за подчертаване на военния и икономическия напредък на страната преди важен конгрес на управляващата партия, който вероятно ще се проведе в началото на 2026 г.

          Крилатите ракети прелетяха над морето западно от Корейския полуостров и улучиха целта си, съобщиха севернокорейските медии.

          „Редовното тестване на надеждността и бързината на ядрените възпиращи компоненти на Северна Корея е просто отговорна мярка, тъй като страната е изправена пред различни заплахи за сигурността“, заяви Ким.

          Той също така потвърди, че Северна Корея ще продължи да полага всички усилия за „неограничено“ развитие на своите ядрени бойни сили. В понеделник, 29 декември, Обединеният комитет на началник-щабовете на южнокорейските въоръжени сили обяви, че военните на страната са засекли изстрелването на няколко севернокорейски крилати ракети в неделя сутринта от района на Сунан близо до Пхенян.

          Южнокорейското министерство на отбраната нарече действията на Северна Корея „подкопаващи мира и стабилността на Корейския полуостров“.

          Новото изстрелване на ракета идва, след като севернокорейските медии съобщиха миналата седмица, че Ким, заедно с дъщеря си, потенциален наследник, са ръководили изграждането на ядрена подводница и са контролирали изпитателни изстрелвания на ракети земя-въздух с голям обсег.

          Северна Корея може да проведе допълнителни ракетни изпитания преди Нова година, съобщи информационна агенция „Йонхап“, позовавайки се на южнокорейски военен служител.

          Хон Мин, експерт по Северна Корея в Корейския институт за национално обединение в Сеул, заяви, че изстрелването в неделя вероятно е било изпитание на модернизирани крилати ракети, способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия.

          Ким също присъства на церемонията по откриването на хартиена фабрика в неделя. През последния месец севернокорейският лидер присъства на откриването на няколко нови съоръжения, включително фабрики и хотели, тъй като страната бърза да изпълни настоящия си „петгодишен план“ за развитие преди свикването на Деветия конгрес на управляващата Работническа партия в началото на 2026 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Китай започна големи учения около Тайван в „сериозно предупреждение“ към САЩ

          Иван Христов -
          Командването на Народноосвободителната армия на Китай започна учения, наречени „Справедлива мисия 2025“ в пет морски района около Тайван, включително Тайванския проток и райони на...
          Политика

          Фон дер Лайен: Има напредък след срещата Тръмп – Зеленски, но Украйна се нуждае от железни гаранции за сигурност

          Дамяна Караджова -
          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е налице добър напредък в мирните усилия
          Инциденти

          Най-малко 13 загинали и 98 ранени при дерайлиране на влак в Мексико

          Красимир Попов -
          Най-малко 13 души са загинали, а 98 са били ранени при тежка влакова катастрофа в Мексико, съобщиха военноморските сили. По-рано властите оповестиха за най-малко...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions