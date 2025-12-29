Северна Корея проведе изпитания на стратегически крилати ракети с голям обсег

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на стратегически крилати ракети с голям обсег в неделя, 28 декември. Според севернокорейските медии, изстрелването е потвърдило целостта на ядрения арсенал на Северна Корея и готовността му за контраатака при заплаха за сигурността, предава Reuters.

- Реклама -

Тестът на ракетата е поредното събитие, на което е присъствал Ким, като част от активната кампания на севернокорейския лидер за подчертаване на военния и икономическия напредък на страната преди важен конгрес на управляващата партия, който вероятно ще се проведе в началото на 2026 г.

Крилатите ракети прелетяха над морето западно от Корейския полуостров и улучиха целта си, съобщиха севернокорейските медии.

„Редовното тестване на надеждността и бързината на ядрените възпиращи компоненти на Северна Корея е просто отговорна мярка, тъй като страната е изправена пред различни заплахи за сигурността“, заяви Ким.

Той също така потвърди, че Северна Корея ще продължи да полага всички усилия за „неограничено“ развитие на своите ядрени бойни сили. В понеделник, 29 декември, Обединеният комитет на началник-щабовете на южнокорейските въоръжени сили обяви, че военните на страната са засекли изстрелването на няколко севернокорейски крилати ракети в неделя сутринта от района на Сунан близо до Пхенян.

Южнокорейското министерство на отбраната нарече действията на Северна Корея „подкопаващи мира и стабилността на Корейския полуостров“.

Новото изстрелване на ракета идва, след като севернокорейските медии съобщиха миналата седмица, че Ким, заедно с дъщеря си, потенциален наследник, са ръководили изграждането на ядрена подводница и са контролирали изпитателни изстрелвания на ракети земя-въздух с голям обсег.

Северна Корея може да проведе допълнителни ракетни изпитания преди Нова година, съобщи информационна агенция „Йонхап“, позовавайки се на южнокорейски военен служител.

Хон Мин, експерт по Северна Корея в Корейския институт за национално обединение в Сеул, заяви, че изстрелването в неделя вероятно е било изпитание на модернизирани крилати ракети, способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия.

Ким също присъства на церемонията по откриването на хартиена фабрика в неделя. През последния месец севернокорейският лидер присъства на откриването на няколко нови съоръжения, включително фабрики и хотели, тъй като страната бърза да изпълни настоящия си „петгодишен план“ за развитие преди свикването на Деветия конгрес на управляващата Работническа партия в началото на 2026 г.