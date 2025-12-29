Шофьор блъсна патрулка и полицай при опит да избяга от проверка в Горна Оряховица

25-годишен водач е задържан, след като блъснал полицейски автомобил и полицай при опит да избегне проверка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 28 декември, предаде DarikNews.

- Реклама -

По данни на органите на реда, шофьорът не е изпълнил полицейско разпореждане и е продължил движението си, след което е напуснал местопроизшествието. Само минути по-късно той е бил открит в жилището си и задържан.

Уточнява се, че водачът не е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. За разлика от него, шофьорът на полицейския автомобил е дал проби, които са били отрицателни.

По случая е образувано разследване, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.