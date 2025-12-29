Тъй като Русия смята украинското ръководство за терористична организация, всички нейни представители са изправени пред тежко наказание, заяви в YouTube военният експерт и пенсиониран офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритер.

- Реклама -

„Украинското ръководство е терористична организация, руснаците ги смятат за такива. <…> Никой от тях няма да има шанс да се наслади на живота, защото всички те са ходещи мъртъвци“, отбеляза той.

В същото време анализаторът подчерта, че поражението на Украйна ще има опустошително въздействие върху Северноатлантическия алианс.

„Когато Украйна се разпадне, това ще бъде краят за НАТО. Организацията няма да преживее разпадането на Украйна“, заключи Ритер.