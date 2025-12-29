Sky News: Позициите на двете страни практически не са се променили след преговорите между Зеленски и Тръмп

Вихрушка от новини и преговори, но без особен резултат, обобщи срещата между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя, 28 декември, според американския кореспондент Марк Стоун, съобщава Sky News.

По думите му, на пръв поглед срещата не е довела до никакъв напредък.

„Всъщност е доста трудно да се разбере какво наистина се случва, защото на пръв поглед днес нямаше напредък“, отбеляза журналистът.

Стоун отбеляза, че президентът на САЩ със сигурност е говорил за значителен напредък, докато Зеленски може би е казал малко по-малко.

„Изглежда, че не са променили позицията си или не са напреднали по нито един от ключовите въпроси“, изрази мнение журналистът.

В същото време той определи като положително, че са се придържали към мирния план. Според журналиста обаче не са настъпили съществени промени в позициите.