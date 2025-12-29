НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Славия с нов престижен трансфер – Мартин Георгиев ще играе в Гърция

          Бранителят подсилва редиците на АЕК Атина

          Снимка: topsport.bg
          Централният защитник на Славия Мартин Георгиев подписа с гръцкия АЕК Атина. Юношата на „белите“ е първото зимно попълнение за лидера във временното класиране на местната Суперлига.

          АЕК Атина води с точка пред втория Олимпиакос, а през 2026 година ще играе и 1/8-финал в Лигата на конференциите.

          Това е втори трансфер на Георгиев зад граница, след като прекара една година в школата на Барселона, където бе съотборник със звездите на каталунците Пау Кубарси и Ламин Ямал.

          С екипа на Славия бранителят изигра 91 двубоя, в които вкара четири гола.

