      понеделник, 29.12.25
          След скандала с дигата: Жителите на Гелеменово излязоха на протест

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След наводнението навръх Коледа в пазарджишкото село Гелеменово местни жители спряха работата на държавното дружество „Напоителни системи“ по възстановяването на дигата на река Телки дере.

          Причината за напрежението е убеждението на хората, че предприетите действия са неефективни. По думите им проблемът не е във височината на дигата, а в непочистеното корито на река Елшишка и в големия водосбор, който се образува от двете реки заедно.

          Към момента обстановката в селото се нормализира, като няма бедстващи хора вследствие на наводнението.

          Основното искане на протестиращите е да бъде изготвен цялостен проект за реконструкция, включително реката да бъде вкарана в бетонно корито. Жителите са подготвили десет въпроса до кмета на Пазарджик и до „Напоителни системи“, по които очакват писмени отговори в законовия срок.

          Те не са успели да се срещнат с кмета Петър Куленски, като на входа на общината им е било съобщено, че той е на оглед на места с поражения от силния вятър. Среща не е имало и с управителя на клон „Тополница“ на „Напоителни системи“, за която е обяснено, че също е на терен. В крайна сметка хората са получили единствено входящ номер за внесените въпроси.

          „Нашите искания са вече да не се плашат нашите деца, нашите внуци, да могат да живеят спокойно. Защото при всеки един дъжд всеки излиза навън и чака да види какво ще стане с реката. Само Господ може да ни помогне“, заяви Йордан Цоков.

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          „Искаме коритото да се бетонира и да се направи дългосрочно решение, а не частични мерки, които после водят до още по-големи бели“, каза потърпевшият Петър Благов.

          Заради напрежението жителите са спрели и работата на тежката техника, която е трябвало да повдигне дигата, след като вече е била укрепена с инертни материали.

          „Ако се извадят корените от дигата в този момент, тя ще легне надолу. Според нас това не е компетентно решение“, коментира Михаил Божилов.

          От „Напоителни системи“ посочват като основен проблем незаконен асфалтов път, изграден върху дигата – обяснение, което местните хора отхвърлят и настояват за доказателства. След ескалацията държавната фирма е изтеглила техниката си и е заявила намерение да сезира прокуратурата.

          „В петата на дигата има построени къщи, а отгоре е изграден асфалтов път, без съгласуване с „Напоителни системи“, заяви Сашка Маврикова от клон „Тополница“.

          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева работата по възстановяването е спряна, а техниката и служителите са напуснали землището на селото.

          „Не съм заплашвала никой и не съм гонила никого“, заяви Андреева и уточни, че още два пъти е подавала сигнали за почистване на речното корито, като през април миналата година е получила уверение, че това ще бъде направено.

