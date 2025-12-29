След скандала с дигата: Жителите на Гелеменово излязоха на протест

След наводнението навръх Коледа в пазарджишкото село Гелеменово местни жители спряха работата на държавното дружество „Напоителни системи“ по възстановяването на дигата на река Телки дере.
Причината за напрежението е убеждението на хората, че предприетите действия са неефективни. По думите им проблемът не е във височината на дигата, а в непочистеното корито на река Елшишка и в големия водосбор, който се образува от двете реки заедно.
Към момента обстановката в селото се нормализира, като няма бедстващи хора вследствие на наводнението.
Основното искане на протестиращите е да бъде изготвен цялостен проект за реконструкция, включително реката да бъде вкарана в бетонно корито. Жителите са подготвили десет въпроса до кмета на Пазарджик и до „Напоителни системи“, по които очакват писмени отговори в законовия срок.
Те не са успели да се срещнат с кмета Петър Куленски, като на входа на общината им е било съобщено, че той е на оглед на места с поражения от силния вятър. Среща не е имало и с управителя на клон „Тополница“ на „Напоителни системи“, за която е обяснено, че също е на терен. В крайна сметка хората са получили единствено входящ номер за внесените въпроси.
Заради напрежението жителите са спрели и работата на тежката техника, която е трябвало да повдигне дигата, след като вече е била укрепена с инертни материали.
От „Напоителни системи“ посочват като основен проблем незаконен асфалтов път, изграден върху дигата – обяснение, което местните хора отхвърлят и настояват за доказателства. След ескалацията държавната фирма е изтеглила техниката си и е заявила намерение да сезира прокуратурата.
По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева работата по възстановяването е спряна, а техниката и служителите са напуснали землището на селото.
„Не съм заплашвала никой и не съм гонила никого“, заяви Андреева и уточни, че още два пъти е подавала сигнали за почистване на речното корито, като през април миналата година е получила уверение, че това ще бъде направено.