НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 29.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Стармър под натиск заради отвратителни публикации на активист, завърнал се от египетски затвор

          0
          3
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британският премиер Киър Стармър беше подложен на силен политически натиск в неделя, след като излязоха наяве стари публикации в социалните мрежи, определени като „отвратителни“, на британско-египетския активист Алаа Абдел Фатах – само дни след като Стармър приветства завръщането му във Великобритания.

          - Реклама -

          Абдел Фатах се завърна в страната преди броени дни, след години на дипломатически усилия от страна на Лондон за освобождаването му от затвор в Египет. След появата на публикации от 2010 г., в които се призовава към насилие срещу ционисти и полицията, опозиционните консерватори призоваха гражданството му да бъде отнето и той да бъде депортиран в Египет.

          В публикация в X в петък премиерът заяви, че е „развълнуван“ от събирането на Абдел Фатах със семейството му във Великобритания, след като Египет е отменил забраната му за пътуване. След разкритията Стармър бе принуден да се дистанцира от думите си.

          В изявление на Министерството на външните работи в неделя се казва:

          „Г-н Ел-Фатах е британски гражданин. От дълго време приоритет на няколко последователни правителства бе да работят за освобождаването му от затвора и да го видят отново със семейството му във Великобритания.
          Правителството осъжда въпросните публикации на Ел-Фатах и ги счита за отвратителни.“

          От опозицията Робърт Дженрик настоя за лишаване от гражданство:

          „Ако премиерът наистина не е знаел, че Ел-Фатах е екстремист, той трябва незабавно да оттегли коментарите си, в които изразява „радост“ от пристигането му, и да започне процедура за отнемане на гражданството му и депортирането му.“

          Алаа Абдел Фатах беше ключова фигура в египетското въстание от 2011 г. (Арабската пролет). Той бе задържан през септември 2019 г., а през декември 2021 г. осъден на пет години затвор по обвинение в разпространяване на фалшиви новини.

          Задържането му беше определено като нарушение на международното право от разследващи на ООН и доведе до широки международни кампании за освобождаването му. Майка му започна продължителна гладна стачка, а самият Абдел Фатах обяви гладна стачка през март тази година. Той бе освободен след помилване от президента на Египет.

          Британският премиер Киър Стармър беше подложен на силен политически натиск в неделя, след като излязоха наяве стари публикации в социалните мрежи, определени като „отвратителни“, на британско-египетския активист Алаа Абдел Фатах – само дни след като Стармър приветства завръщането му във Великобритания.

          - Реклама -

          Абдел Фатах се завърна в страната преди броени дни, след години на дипломатически усилия от страна на Лондон за освобождаването му от затвор в Египет. След появата на публикации от 2010 г., в които се призовава към насилие срещу ционисти и полицията, опозиционните консерватори призоваха гражданството му да бъде отнето и той да бъде депортиран в Египет.

          В публикация в X в петък премиерът заяви, че е „развълнуван“ от събирането на Абдел Фатах със семейството му във Великобритания, след като Египет е отменил забраната му за пътуване. След разкритията Стармър бе принуден да се дистанцира от думите си.

          В изявление на Министерството на външните работи в неделя се казва:

          „Г-н Ел-Фатах е британски гражданин. От дълго време приоритет на няколко последователни правителства бе да работят за освобождаването му от затвора и да го видят отново със семейството му във Великобритания.
          Правителството осъжда въпросните публикации на Ел-Фатах и ги счита за отвратителни.“

          От опозицията Робърт Дженрик настоя за лишаване от гражданство:

          „Ако премиерът наистина не е знаел, че Ел-Фатах е екстремист, той трябва незабавно да оттегли коментарите си, в които изразява „радост“ от пристигането му, и да започне процедура за отнемане на гражданството му и депортирането му.“

          Алаа Абдел Фатах беше ключова фигура в египетското въстание от 2011 г. (Арабската пролет). Той бе задържан през септември 2019 г., а през декември 2021 г. осъден на пет години затвор по обвинение в разпространяване на фалшиви новини.

          Задържането му беше определено като нарушение на международното право от разследващи на ООН и доведе до широки международни кампании за освобождаването му. Майка му започна продължителна гладна стачка, а самият Абдел Фатах обяви гладна стачка през март тази година. Той бе освободен след помилване от президента на Египет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Северна Корея изстреля стратегически крилати ракети и призова за ускорено развитие на ядрените сили

          Красимир Попов -
          Северна Корея е изстреляла две стратегически крилати ракети с голям обсег, съобщиха държавните медии в понеделник. Учението е проведено в неделя над Жълто море...
          Политика

          Тръмп: Мирното споразумение за Украйна е по-близо от всякога, но спорът за територията остава

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че споразумението за прекратяване на руската инвазия в Украйна е по-близо от всякога, но призна, че...
          Политика

          Екзитполове в Косово: „Ветевендосе“ води, но без парламентарно мнозинство

          Красимир Попов -
          Гласуването на парламентарните избори в Косово приключи в неделя, като екзитполовете показват преднина за партията „Ветевендосе“ (VV) на служебния премиер Албин Курти, но без...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions