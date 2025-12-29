Стармър под натиск заради отвратителни публикации на активист, завърнал се от египетски затвор

Британският премиер Киър Стармър беше подложен на силен политически натиск в неделя, след като излязоха наяве стари публикации в социалните мрежи, определени като „отвратителни“, на британско-египетския активист Алаа Абдел Фатах – само дни след като Стармър приветства завръщането му във Великобритания.

Абдел Фатах се завърна в страната преди броени дни, след години на дипломатически усилия от страна на Лондон за освобождаването му от затвор в Египет. След появата на публикации от 2010 г., в които се призовава към насилие срещу ционисти и полицията, опозиционните консерватори призоваха гражданството му да бъде отнето и той да бъде депортиран в Египет.

В публикация в X в петък премиерът заяви, че е „развълнуван“ от събирането на Абдел Фатах със семейството му във Великобритания, след като Египет е отменил забраната му за пътуване. След разкритията Стармър бе принуден да се дистанцира от думите си.

В изявление на Министерството на външните работи в неделя се казва:

„Г-н Ел-Фатах е британски гражданин. От дълго време приоритет на няколко последователни правителства бе да работят за освобождаването му от затвора и да го видят отново със семейството му във Великобритания.

Правителството осъжда въпросните публикации на Ел-Фатах и ги счита за отвратителни.“

От опозицията Робърт Дженрик настоя за лишаване от гражданство:

„Ако премиерът наистина не е знаел, че Ел-Фатах е екстремист, той трябва незабавно да оттегли коментарите си, в които изразява „радост“ от пристигането му, и да започне процедура за отнемане на гражданството му и депортирането му.“

Алаа Абдел Фатах беше ключова фигура в египетското въстание от 2011 г. (Арабската пролет). Той бе задържан през септември 2019 г., а през декември 2021 г. осъден на пет години затвор по обвинение в разпространяване на фалшиви новини.

Задържането му беше определено като нарушение на международното право от разследващи на ООН и доведе до широки международни кампании за освобождаването му. Майка му започна продължителна гладна стачка, а самият Абдел Фатах обяви гладна стачка през март тази година. Той бе освободен след помилване от президента на Египет.