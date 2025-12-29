Тъжна новина: Почина Мария Митева

На 53-годишна възраст внезапно почина Мария Митева, многократна републиканска шампионка по джудо.
Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк „Бакърена фабика“ в София.
„Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!
Поклон пред паметта ѝ!“, написаха от централата.
Тая пък коя е????
Вечна и Памет!Бог да я Прости!
Да почива в мир Амин
