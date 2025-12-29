НА ЖИВО
          Тъжна новина: Почина Мария Митева

          Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк "Бакърена фабика" в София

          Снимка: www.facebook.com/BFJUDO
          На 53-годишна възраст внезапно почина Мария Митева, многократна републиканска шампионка по джудо.
           
          Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк „Бакърена фабика“ в София.
           
          „Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!
           
          Поклон пред паметта ѝ!“, написаха от централата. 

